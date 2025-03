Mannheim: 2 Tote, 25 Verletzte nach Anschlag mit Auto

Mannheim: Die Innenstadt ist gesperrt, Hubschrauber kreisen über der Stadt. Ein Auto ist in eine Menschenmenge gerast, der Fahrer wurde festgenommen. Bislang sind zwei Tote und 25 Verletzte zu beklagen. Angeblich ist derzeit noch unklar, ob es sich um einen Anschlag oder einen Unfall handelt. Der Fahrer soll deutscher Staatsbürger sein. Hier finden Sie eine aktuelle Auflistung aller bekannten Fakten.

Die Polizei schreibt: „Derzeit kommt es in der Mannheimer Innenstadt, Bereich Wasserturm/Plankenkopf zu einem polizeilichen Einsatz. Polizei und Rettungskräfte sind auf der Anfahrt. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. In diesem Zusammenhang kann es in der Innenstadt zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.“

Wenig später folgte die zweite Meldung: „Wie bereits berichtet, befinden sich derzeit die Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein Auto in eine Personengruppe in der Mannheimer Innenstadt gefahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde hierbei eine Person getötet und mehrere Personen verletzt. Zur Anzahl und Schwere der Verletzungen können bisher keine Angaben gemacht werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Über die bisher veröffentlichten Informationen können aktuell keine weiteren, gesicherten Informationen bekannt gegeben werden.“