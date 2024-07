Von Klaus Neumann | Die Ukraine sieht sich derzeit mit einem akuten Mangel an Soldaten konfrontiert, der sich zu einer ernsthaften Bedrohung für ihre Verteidigungsfähigkeit entwickelt hat. In einem verzweifelten Versuch, die Reihen der Streitkräfte zu füllen, werden nun sogar Häftlinge rekrutiert.

Doch diese Maßnahme reicht nicht aus, um den Bedarf zu decken. Ein kürzlich verabschiedetes Gesetz aus dem Mai 2024 sieht daher vor, dass die Mobilisierung bereits bei 18-Jährigen beginnen soll. Diese Entscheidung ist nicht allein Präsident Selenskyjs Initiative, sondern steht unter erheblichem Druck seitens der Vereinigten Staaten. Außenminister Blinken hat klar signalisiert, dass die USA bereit sind, einen Ersatz für Selenskyj zu finden, sollte er nicht in der Lage sein, seine Armee zu vergrößern. In dieser prekären Situation sucht Selenskyj dringend nach internationaler Unterstützung und hat sich dabei insbesondere an Deutschland gewandt.

Deutschland könnte hier eine Schlüsselrolle spielen.

Statistiken zeigen, dass etwa 36% der in Deutschland lebenden ukrainischen Flüchtlinge Männer im wehrpflichtigen Alter sind, darunter auch viele 18-Jährige. In Regierungskreisen geht man davon aus, dass eine positive Antwort auf Selenskyjs Bitte Deutschland nicht nur als verlässlichen Partner in der internationalen Gemeinschaft positionieren, sondern auch erhebliche Vorteile für das eigene Sozialsystem mit sich bringen könnte.

Erstens könnte Deutschland durch die Unterstützung der ukrainischen Mobilisierung direkt dazu beitragen, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. In einem Konflikt, der nicht nur die Ukraine, sondern die Stabilität der gesamten Region betrifft, wäre dies ein bedeutender Beitrag zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Europa. Eine gut ausgerüstete und zahlenmäßig gestärkte ukrainische Armee kann die territoriale Integrität des Landes besser schützen.

Zweitens würde die Unterstützung der Mobilisierung ukrainischer Männer in Deutschland dazu beitragen, die Belastung des deutschen Sozialsystems zu verringern. Die Rückkehr der jungen Männer in die Ukraine könnte dazu führen, dass die Sozialausgaben Deutschlands sinken. Dies könnte eine willkommene Entlastung in einer Zeit sein, in der Deutschland selbst mit wirtschaftlichen Herausforderungen und einem angespannten Sozialsystem konfrontiert ist.

Insgesamt könnte Deutschland durch die Unterstützung der ukrainischen Mobilisierung nicht nur seiner internationalen Verantwortung gerecht werden, sondern auch innenpolitische Vorteile erlangen. Angesichts der Dringlichkeit der Lage werden hinter den Kulissen der Regierung Diskussionen geführt, wie eine Rückführung von ukrainischen Männern im wehrpflichtigen Alter organisiert werden kann. Es wird erwogen, ein Programm zu entwickeln, das sicherstellt, dass die Rückkehr finanziell und psychologisch unterstützt wird. Es wäre ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und ein pragmatischer Schritt zur Entlastung des eigenen Sozialsystems.