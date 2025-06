„Make Iran Great Again!“ – Reza Pahlavi kündigt Ende des Mullah-Regimes an

In einem Interview mit Lara Trump auf Fox News hat Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs von Iran, eine klare Ansage gemacht: Das islamische Regime in Teheran wankt – und der Umbruch steht unmittelbar bevor. Immer mehr Mitglieder der Sicherheitsapparate sollen sich bereits an ihn gewandt und ihre Bereitschaft zum Bruch mit dem System signalisiert haben.

Lara Trump betonte in dem Gespräch: „Wenn das Regime an der Macht bleibt, ist noch mehr Zerstörung unvermeidlich. Aber wenn das iranische Volk aufsteht, kann ein freieres, wohlhabenderes Iran entstehen.“ Reza Pahlavi pflichtete ihr bei – und ging noch weiter: Der Widerstand im Innern wachse, die Iraner seien geeinter denn je. Man wolle nicht dieselben Fehler wie 1979 wiederholen. Statt Chaos kündigte er einen friedlichen Übergang an – mit dem Ziel: „Make Iran Great Again.“

Der prowestlich gesinnte Thronanwärter verspricht, die Beziehungen zu den USA wiederaufzubauen. „Das iranische Volk liebt Amerika – und verabscheut das Regime“, so Pahlavi. Er sieht seine Stunde gekommen.

I sat down with @LaraLeaTrump @MyViewFNC to discuss Iran's future. Lara made an important point that if the regime hangs on to power, "more devastation is inevitable, but if the Iranian people, who have suffered for decades rise up and chart a different path, a freer, more… pic.twitter.com/qzEtTE3VL9