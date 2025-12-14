Markus Frohmaier mit Darren Beattie -Senior Bureau Official Bureau of Educational and Cultural Affairs / via X

Mainstream schäumt: AfD lädt Republikaner nach Berlin ein

Netzreporter

Der mediale Aufschrei ist groß: Die AfD baut ihre internationalen Kontakte aus und lädt hochrangige US-Republikaner nach Deutschland ein. Das berichtet t-online unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa. Anlass ist eine Gala des einflussreichen New York Young Republican Club, bei der AfD-Bundestagsabgeordneter Markus Frohnmaier ausgezeichnet wurde.

Frohnmaier, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und außenpolitischer Sprecher der AfD, kündigte in New York einen Kongress im Februar in Berlin an. Eingeladen sind demnach Vertreter des US-Außenministeriums, Kongressabgeordnete sowie US-Lobbyorganisationen. Der Termin fällt nicht zufällig: Zeitgleich findet in Deutschland die Münchner Sicherheitskonferenz statt.

Auf der Gala sprach Frohnmaier offen von einer „Allianz von Patrioten“ in den USA und Deutschland. Der New York Young Republican Club gilt als wichtiges Netzwerk der Make America Great Again-Bewegung rund um Donald Trump. Inhaltlich sieht man sich insbesondere in der Migrations- und Gesellschaftspolitik sowie im Kampf gegen eine linke Meinungsvorherrschaft auf einer Linie.

Besonders brisant aus Sicht der politischen Konkurrenz: Laut Frohnmaier fanden während der USA-Reise auch Gespräche mit Vertretern der US-Regierung statt. Namen nannte er nicht. Allein diese Aussage reicht jedoch, um die üblichen Verdächtigen in Politik und Medien in Alarmstimmung zu versetzen.

In der Laudatio zur Preisverleihung zog ein Vertreter des Clubs Parallelen zum Trump-Slogan „America First“ – und rief auf Deutsch „Deutschland zuerst“ in den Saal. Zudem richtete er eine klare Botschaft an Bundeskanzler Friedrich Merz: Die sogenannte Brandmauer zur AfD solle fallen.

Während etablierte Parteien empört reagieren und von „Image-Schäden für Deutschland“ sprechen, zeigt der Vorgang vor allem eines: Die AfD wird international wahrgenommen – und nicht mehr ignoriert. Die transatlantische Vernetzung der politischen Rechten schreitet voran, ob es dem Berliner Politbetrieb gefällt oder nicht.

Netzreporter

