Magdeburg: Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt

Es sind die üblichen Schlagzeilen und Beileidsbekundungen, Beschwichtigungen und Schuldzuweisungen. Das macht die Toten nicht wieder lebendig und die Verletzten nicht gesund.

Mögen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, vor allem die Hintermänner und Frauen, eine ganz besonders. Der Mord und Totschlag an Christen wird weiter gehen, wenn wir unsere politischen Führer nicht in die Wüste schicken, dorthin, woher die meisten dieser Attentäter kommen. Denkt darüber nach, wenn ihr wieder euer Kreuzlein bei CDU/CSU oder einer der anderen verlogenen Altparteien machen wollt. Amen!

Am Weihnachtsmarkt in #Magdeburg liegen Verletzte (und womöglich Tote) herum, nachdem jemand mit dem Auto die Merkel-Poller durchbricht und in Menschen rast!

Psychisch krank?

Polizeibekannt?

Ein-Mann? pic.twitter.com/wOdIDYB7Xs