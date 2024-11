„M. – Eine Stadt sucht einen Machthaber“ 

Fredericus Furor Teutonicus, ein Staatsvampir vom Scheitel bis zur Sohle, angepasst und vermessen nachgemessen von Nero II.

„Der Russe will uns Angst machen: Und daran, und nur daran, ist die AFD schuld!“, skandierte an den ausgeMERZten Ide(e)n des März jener wohlstandsverwahrloste „BlackRock-Millionär“ (mit Privatjet und Jagd- bzw. Flugschein!), jener ENDZEITKANZLER DER (ALLER)LETZTEN TAGE, der in seiner bellizistisch destruktiven Funktion als SCHWARZFELS-SEELEN(VER)KÄUFER-VAMPIRREPTILOID-WIEDERGÄNGER per Amts(mein)eid (ab dem „Schwarzen Frühling“ des Endzeitjahres 2025) GANZ STAATS(VAMPIR)MANN und TAURUS-REITER DER APOKALYPSE sein und UNVERZÜGLICH ULTIMATIV („Wladimir, wenn Du nicht SOFORT aufhörst zu schießen, schieße ich mich mit Dir. Wladimir, hiermit fordere ich Dich zum Duell heraus. Wladimir, Du Gottseibeiuns, sitz, Du gehorchst mir sofort oder ich komme über Dich – binnen 24 Stunden!“) zum STURZ(KAMPFBOMBER)FLUG AUF MOSKAU ansetzen will: „Mit uns in eine sichere Zukunft – CDU“ (Propaganda-Slogan zur Euro-Wahl 2024).

FREDERICUS FUROR TEUTONICUS: EIN STAATSVAMPIR VOM SCHEITEL BIS ZUR SOHLE!

FREDERICUS FUROR TEUTONICUS bedeutet KEINE SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT mehr à la Ludwig Erhard, sondern KRIEGSSOZIALISMUS.

Fredericus Furor Teutonicus bedeutet FORTSETZUNG DES MERKELKURSES EINER GEISTLOS-UNMORALISCHEN ENTKERNUNG DER CDU ZU EINER GLOBALISTISCH-(MILLIONÄRS-)MILLIARDÄRS-SOZIALISTISCHEN WELTWIRTSCHAFTSFORUM-KRIEGSPARTEI.

Fredericus Furor Teutonicus bedeutet PREKÄRE VERELENDUNG GROSSER BEVÖLKERUNGSTEILE DURCH UMVERTEILUNG VON UNTEN NACH OBEN ZUR KRIEGSFINANZIERUNG: „Kanonen statt Butter.“

Fredericus Furor Teutonicus bedeutet ENTEIGNUNG des Volksvermögens der Sparguthaben zur Finanzierung des RUSSLAND-FELDZUGES.

Fredericus Furor Teutonicus bedeutet UMVERTEILUNG DES VOLKSVERMÖGENS zugunsten der RÜSTUNGSINDUSTRIE durch massiven Lobbyismus für „Schwarzfels-Siegfriedmetall“.

Fredericus Furor Teutonicus bedeutet ERZWINGUNG EINES SIEGFRIEDENS ÜBER RUSSLAND TROTZ DES RISIKOS DURCH EIN NUKLEARES ARMAGEDDON IM OVERKILL DES DRITTEN WELTKRIEGES.

Fredericus Furor Teutonicus bedeutet PROFILNEUROTISCHE POLITIKDARSTELLER-RECHTHABEREI AUF KOSTEN DES ÜBERLEBENS DER MENSCHHEIT.

Fredericus Furor Teutonicus bedeutet MENSCHENFEINDLICHKEIT STATT CHRISTLICHER NÄCHSTENLIEBE: Das „C“ in „CDU“ ist ein MAKABRER TREPPENWITZ DER GESCHICHTE.

Im Kreml zittern sie jetzt schon vor „unserem“ FREDERICUS FUROR TEUTONICUS. Der ist sogar NOCH GEFÄHRLICHER als die „beste Außenministrantin aller Zeiten, die von uns gut und gerne lebt“, die Annalena, deren weich geklopft gerittene Reichweite respektable hunderttausend Kilometer beträgt!

FREDERICUS FUROR TEUTONICUS: EIN STAATSVAMPIR – VIEL ZU EITEL VON DER SOHLE BIS ZUM SCHEITEL! GNADE UNS GOTT VOR DER „DEMOKRATISCHEN MACHTERGREIFUNG“ DIESES (MÖCHTEGERN-FELD-)HERRN UND SEINER PSEUDO-CHRISTLICHEN PARTEI-ANMASSUNG! GOTT IM HIMMEL, BEWAHRE UNS VOR DEM FATALEN VOTUM DEINES SCHLAFSCHAFSKOPFWÄHLERVOLKES AUF ERDEN! GOTT IM HIMMEL, DU HAST DEIN SCHLAFSCHAFSKOPFWÄHLERVOLK AUF ERDEN IN DER HAND! HERRGOTT, ES LIEGT IN DEINER HAND, DIE WAHLKREUZE MALENDEN HÄNDE DEINES SCHLAFSCHAFSKOPFWÄHLERVOLKES WEISE ZU LEITEN! AMEN.

Nero Redivivus zum Volkstrauertag Anno Domini MMXXIV