M – eine Stadt demonstriert für einen Mörder!

Antifa und Grüne haben tatsächlich in Mannheim gegen rächz demonstriert, während der schwer verletzte Polizist Rouven L. sein Leben aushauchte. Sie können es nicht ertragen, wenn jemand die Wahrheit sagt, in diesem Fall die Junge Alternative. Remigration hätte in der Tat den Anschlag verhindert, was denn sonst?

Jetzt drehen Sie es auch noch so hin, als seien Stürzenberger und die BPE irgendwie schuld am Tod des Polizisten. Aber sie haben nichts Verbotenes getan, sonst wäre die Versammlung ja gar nicht genehmigt worden. Was wollen Sie Ihnen vorwerfen, außer der vermeintlich falschen Meinung?

Die Bösartigkeit der so genannten „Breiten Bündnisse“ schockiert niemanden mehr, es kommt der Tag da richtet sich das, was sie heraufbeschworen haben, gegen sie selbst. Für Islamterroristen sind nämlich auch sie nur Ungläubige, die den Tod verdient haben. Die Revolution frisst am Ende immer ihre Kinder und das Monster seinen Schöpfer.

Natürlich fällt den woken Allmans nach der islamistischen Attacke in #Mannheim, bei der ein Polizist so schwer verletzt wurde, dass für ihn kaum noch Hoffnung besteht, nichts besseres ein als gegen Rechts zu demonstrieren. Dieses Land ist verloren. pic.twitter.com/G9597ZdWPV — Salafinchen (@mortalhope1) June 2, 2024