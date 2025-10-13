Ludwigshafen, niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten: 24,1 Prozent!

Hier wurde nicht gewählt – hier wurde das System abgewählt. Ludwigshafen hat geliefert und zwar eine schallende Ohrfeige für die Altparteien. Die niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten: 24,1 Prozent. Drei von vier Bürgern blieben zuhause. Das ist kein Zufall und keine „Wahlmüdigkeit“. Das ist ein Volksurteil. Die Menschen haben verstanden, dass diese Wahl nur noch Fassade war. Also sagten sie: Ohne uns! Ludwigshafen hat nicht vergessen zu wählen – es hat das Vertrauen entzogen.

Demokratiewertig? Nein – demokratiegefährlich!

Der aussichtsreichste Kandidat, AfD-Landtagsabgeordneter Joachim Paul, wurde einfach ausgeschlossen. Ein Mann mit Rückhalt im Volk. Also musste er weg. Begründung: „Zweifel an der Verfassungstreue“. Übersetzung: „Der könnte gewinnen.“ Der Wahlausschuss unter Leitung der Ex-SPD-OB nickte brav. Verfassungsschutz-Gutachten auf Bestellung vom SPD-Innenminister – fertig ist die demokratische Hygiene-Spülung. So sieht das neue „demokratiewertig“ aus: Wer gefährlich viele Stimmen bekommt, fliegt schon vor der Wahl raus. Das ist nicht Schutz der Demokratie. Das ist Angst vor dem Wähler.

Die Bürger durchschauten das Spiel – und verweigerten sich

Die Leute wollten Paul. Doch das System zog den Stecker und präsentierte nur noch CDU oder SPD. Da sagte das Volk: „Dann spielt euer Theater alleine.“ Mit den Füßen abgestimmt – und die Füße blieben auf dem Sofa. 5,5 Prozent machten ihren Stimmzettel absichtlich ungültig. Das ist kein Desinteresse – das ist Sabotage. Das Establishment glaubt, es könne das Volk umerziehen. Das Volk zeigt: Wir sind nicht eure Schulklasse. Wir sind der Souverän.

CDU und SPD blamieren sich bis auf die Knochen

Der CDU-Mann Blettner gewinnt die Stichwahl angeblich „souverän“ mit 58,5 Prozent. Klingt stark – bis man rechnet: Nur 15.761 Stimmen. Das sind 13,3 Prozent aller Wahlberechtigten. Zieht man die ungültigen Stimmen ab, bleiben 12,5 Prozent echte Zustimmung. 12,5 Prozent! Dafür gibt es jetzt die Amtskette. Und was sagt die CDU? „Sensationelles Ergebnis!“ Wenn 12,5 Prozent sensationell sind, ist ein abgelaufener Joghurt wohl ein Festmahl. Die SPD schwafelt von „Bürgernähe“. So bürgernah, dass 76 Prozent der Bürger weggelaufen sind. Die offiziellen Ausreden – „zu warm“, „zu faul“, „kein Interesse“ – sind frech. Die Wahrheit: Wer den Favoriten ausschließt, verspielt die Demokratie. Wer die Wahl manipuliert, bekommt leere Urnen.

Ludwigshafen war kein Ausrutscher – es war ein Weckruf

Diese Wahl zeigt: Die Krise ist nicht an den Rändern. Die Krise ist im Zentrum. Die Altparteien zerstören die Demokratie, während sie sich als Retter ausgeben. Ludwigshafen war kein Versagen der Bürger – es war ein Aufstand der Bürger. Das Volk hat gesagt: „Wir lassen uns eure Scheinwahl nicht mehr gefallen.“ Und es hat lautlos, aber deutlich gesprochen. Nicht wählen ist heute politischer als wählen. Die größte Bedrohung ist nicht die AfD. Die größte Bedrohung ist ein System, das Angst vor dem Wähler hat. Wenn Demokratie nur noch stattfindet, solange die „Richtigen“ gewinnen – dann ist sie schon abgeschafft. Ludwigshafen hat den Vorhang weggezogen. Wer jetzt noch „sensationell!“ ruft, hat den Knall nicht gehört.