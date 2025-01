Live-Sensation: AfD-Chefin Weidel trifft Elon Musk zum Gespräch auf X 

in

Am 9. Januar erwartet Deutschland ein politisch-technologisches Feuerwerk: AfD-Chefin Alice Weidel und Visionär Elon Musk begegnen sich in einem Live-Gespräch auf der Plattform X (ehemals Twitter). Dieses spektakuläre Event verspricht Spannung pur, den keiner verpassen sollte!

Einfacher als Zoom, bei X (Twitter) heißt es „X-Space“

Um dem Live-Event zu erleben geht man einfach auf die Seite von Alice Weidel oder von Elon Musk. Ein Passwort ist nicht erforderlich.

Alice Weidel https://x.com/Alice_Weidel

Dort wird das Live-Gespräch angezeigt. Anklicken und fertig.

Elon Musk hatte zuletzt mehrfach für Schlagzeilen gesorgt, indem er sich positiv zur AfD äußerte. In einem vielbeachteten Gastbeitrag für die Welt am Sonntag nannte der Tesla- und SpaceX-Gründer die Partei „den letzten Funken Hoffnung“ für Deutschland – eine Aussage, die in politischen Kreisen wie eine Bombe einschlug.

Gladiatorin Weidel gegen Gartenzwerg Habeck

Der „Kanzlerkandidat“ der Grünen, der sonst große Töne von sich gibt, kneift. Er traut sich nicht, gegen Weidel in einem TV-Duell anzutreten.

Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Er macht sich in die Hose und hat damit bereits verloren. Solche Feldherren mit Hasenfüßen braucht die Welt nicht.