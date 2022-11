Linz: Migrantenkrawalle zu Halloween sollen angeblich ein Nachspiel haben

Illustration / ai

Linz: Es erinnert an die Silvesternacht zu Köln und zahlreiche andere Vorfälle der sogenannten “Partyszene” in mehreren deutschen Großstädten. Rund 200 “Jugendliche” sind Aufrufen in den sozialen Netzwerken zu Krawallen in der österreichischen Stadt Linz gefolgt.

Laut ORF tauchten die Videos unter dem Hashtag “Athena” auf der Social-Media-Plattform Tiktok auf. Damit hätte man auf den Spielfilm “Athena” angespielt, der massive Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei zeigt.

Von der Identität der “jungen Männer” wollte der Staatsfunk allerdings nichts wissen.

Der @ORF .. . "über die Identität der jungen Männer ist nichts bekannt"



Ganz Linz und @fhoellersberger wissen da mehr … https://t.co/IsjPnQIkdE pic.twitter.com/I3c75BLPtW — wolfgaehn (@Wolfgaehn) November 1, 2022

Viele der “jungen Männer” haben “Migrationshintergrund” oder sind Asylbewerber. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) fordert deshalb eine Aberkennung des Asylstatus aller Beteiligten. Von den 200 Beteiligten, die Passanten angegriffen und sich Gefechte mit der Polizei geliefert hatten, wurden allerdings nur sechs Personen festgenommen. Bei über 130 Personen wurde die Identität festgestellt.

Selbst wenn alle Beteiligten den Status in einem langwierigen Verfahren aberkannt bekommen, abgeschoben sind sie deshalb noch lange nicht. Die Forderung des Innenministers – und bei der Forderung wird es bleiben – bedeutet nichts als heiße Luft.

Der Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, Michael Gruber, stellte angesichts der nächtlichen Randalen in Linz unmissverständlich fest: „Das ist die sichtbare Rechnung für die verfehlte und verschlafene Migrationspolitik von Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner. Dank des Einsatzes der Polizei – auch unterstützend aus dem Linzer Umland – konnte die Exekutive die Situation in den Griff bekommen. Den verletzten Beamten wünsche ich Namens der FPÖ Oberösterreich rasche Genesung.“

Ähnliche Beiträge