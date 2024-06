Linke häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen

Diese Erkenntnis gewinnen Bürger tagtäglich, dass die Linken nicht so ticken wie der Uhrmacher es sich vorgestellt hat. In einer erstaunlichen Enthüllung offenbart die neueste “LeMoine-Studie” einen unerwarteten Zusammenhang zwischen politischer Orientierung und psychischer Gesundheit. Linke Aktivisten scheinen demnach öfter vom Wahnsinn befallen zu sein, während ihre rechten Gegenstücke anscheinend robuster durch das Leben schreiten. Besonders skurril ist die Tatsache, dass extreme Linke mit einem Fuß in der Psychiatrie stehen, während gemäßigte Rechte sich bester mentaler Gesundheit erfreuen.

Marx ist Murks

Wer sich auch nur zur Probe mit linker Lektüre befasst, der braucht einen Joint, um diese zu ertragen. Das wirre Geschwurbel sozialistischer Fanatiker hat sich mehrfach als untauglich erwiesen, man denke dabei nur an die Sowjetunion, Kuba, China etc.. Was sagt uns das? Sind linke Ideologien so stressig, dass sie das Nervenkostüm strapazieren? Oder haben Rechte einfach die besseren Bewältigungsstrategien – vielleicht das geheime Rezept mit einem guten Whiskey und einem Schulterzucken angesichts des Weltgeschehens?

Diese Studie unter 8000 Freiwilligen könnte auch als Plädoyer für mehr rechts verstanden werden: Wer will schon mit hoher Wahrscheinlichkeit durchdrehen, nur weil man die Welt oder das Klima oder die Kröten retten will? Oder wie der berühmte Philosoph Kermit der Frosch einmal sagte: „Es ist nicht einfach, grün zu sein“ – und offenbar auch nicht einfach, links zu sein.

Marxisten öfters bekloppt

Der Untersucher Philipp Lemoine, Paris, stellte fest, dass Marxisten laut den Daten fast doppelt so häufig wie Liberale professionelle Hilfe bei psychischen Problemen suchen oder zugeben, dass sie eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen haben. Er argumentiert, dass es absurd wäre, diese Beziehung zu ignorieren, und bemerkt mit einer Spur Sarkasmus, dass dies wohl einiges über die politischen Ideologien solcher Gruppen aussagt.