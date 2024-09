Libanon: Mossad lässt Hisbollah Walkie Talkies explodieren

in

Schon wieder hat der israelische Geheimdienst der Hisbollah einen Schlag versetzt. Nach dem Angriff auf die Pager der Terrororganisation mit Tausenden Verletzten, vielen Toten und auch unbeteiligten Opfern, traf die zweite Terrorwelle Walkie Talkies, die die Hisbollah ebenso erst kürzlich angeschafft hatte. Der Schock sitzt tief.

Das Medienecho reicht von klammheimlicher und offener Bewunderung bis hin zu unverhohlener Propaganda, wie beispielsweise in der BILD-Zeitung “Ich kam mir vor, wie in einem Bond-Film!” Wieder wird mit zweierlei Maß gemessen. Hisbollah und Hamas sind fraglos Terrororganisationen, die im Ausland, insbesondere in Deutschland, genau wie die kurdische PKK verboten sein sollten. Dasselbe müsste nun auch für den Mossad gelten. Wird es aber nicht, aus Gründen!