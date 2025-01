Lehrer schauten weg: Mädchen-Gang verprügelt Schülerin! AfD Abgeordneter erstattet Anzeige

Martin Sichert (AfD) berichtet in dem Video über einen Vorfall an der Oberschule in Sande, bei dem ein deutsches Mädchen von einer Mädchengang aus Afghanistan, Syrien und dem Libanon brutal zusammengeschlagen wurde. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen, einschließlich Hirnblutungen und Lungenschäden, und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Sichert haben die Lehrkräfte weggeschaut, obwohl einige von ihnen Zeugen des Angriffs waren, und erst der Vater einer Freundin des Mädchens rief einen Rettungswagen und die Polizei. Sichert kritisiert, dass die Schule sich als „Schule gegen Rassismus“ bezeichnet, aber es den Lehrkräften an Courage mangelte, als der rassistische Übergriff auf das deutsche Mädchen erfolgte. Die Mädchengang sei bereits zuvor durch Straftaten aufgefallen, einschließlich der Verbreitung von IS-Videos und Morddrohungen gegen Lehrer.

Sichert hat Strafanzeige gegen die Lehrer und Schulleitung erstattet und eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht.

Er fordert, dass die Schule und Behörden Kinder vor kriminellen Mitschülern schützen und betont, dass sich jeder, der nach Deutschland kommt, zu integrieren hat und nicht gegen Deutsche oder andere Personen gewalttätig werden darf.