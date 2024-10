Landbauer fordert nach Zerschlagung von IS-Netzwerk in St. Pölten hartes Durchgreifen

in

FPÖ-Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer fordert nach der Zerschlagung eines IS-Netzwerks in St. Pölten ein hartes Durchgreifen gegen den radikalen Islam. Das Netzwerk, dessen Mitglieder zwischen 13 und 20 Jahre alt waren, wurde vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Niederösterreich (LSE NÖ) aufgedeckt. Der 20-jährige Anführer der Gruppe, der bereits im Sommer 2023 wegen IS-Graffiti zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war, rekrutierte nach seiner Haftentlassung Jugendliche für den IS. Er indoktrinierte sie, den Angriff der Hamas auf Israel als religiös legitimiert anzusehen, und verbreitete IS-Videos, um weitere Mitglieder zu gewinnen.

Landbauer zeigt sich besorgt über den Vormarsch des radikalen Islams und fordert drei konkrete Maßnahmen:

Sofortiger Asylstopp

Beinharte Abschiebungen von kriminellen Ausländern

Härteres Vorgehen gegen den politischen Islam im Zuge eines Aktionsplanes

Landbauer stellt die Frage, was solche Personen in Österreich verloren hätten und betont die Notwendigkeit, den „radikalen Sumpf mit aller Härte und kompromisslos trockenzulegen“.