Freunde der Wahrheit veranstalten Kundgebung:

„Es ist 5 vor 12 – Zeit zu handeln! Zu spät zu Schweigen“

Wittlich, 29.08.2025

Die Freunde der Wahrheit laden herzlich zu einer Kundgebung am 06. September 2025 um 11:55 Uhr auf dem „Platz an der Lieser“ in Wittlich ein. Unter dem Motto „Es ist 5 vor 12 – Zeit zu handeln! Zu spät zu Schweigen“ wird auf die aktuelle Gefährdung der Demokratie aufmerksam gemacht.

In Zeiten, in denen die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen immer drängender werden, ist es unerlässlich, die Stimme zu erheben und für unsere Werte einzutreten. Die Kundgebung bietet eine Plattform für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine lebendige und gerechte Demokratie einsetzen möchten.

Musikalisch wird die Veranstaltung von „Fantareis“, einem bekannten Liedermacher und Protest-Sänger aus der Region Koblenz, begleitet. Seine Lieder, die oft gesellschaftskritische Themen aufgreifen, werden die Teilnehmer inspirieren und zum Nachdenken anregen.

Als Gast- und Hauptredner wird Joachim Paul, der geschasste Oberbürgermeister-Kandidat von Ludwigshafen, erwartet. Er wird seine Sichtweise zur aktuellen politischen Lage darlegen und die Notwendigkeit eines aktiven Engagements für die Demokratie betonen.

Die Freunde der Wahrheit freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme und einen regen Austausch.

Kommen Sie vorbei, bringen Sie Ihre Freunde und Familie mit und setzen Sie ein Zeichen für die Demokratie!

Datum: 06. September 2025

Uhrzeit: 11:55 Uhr

Ort: Platz an der Lieser, Wittlich

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Freunde der Wahrheit WIL-

