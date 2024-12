Kühe und Kinderbücher gegen Wissenschaft: Grüner Habeck bringt sich vor AfD-Weidel in Sicherheit

Spitze auf Knopf hat der Top-Ideologe der Grünen, Robert Habeck, beglaubigt, was allgemein bekannt ist, von den Staats- und Haltungsmedien aber wegmanipuliert wird: Grüne haben keine Argumente gegen die Programmaussagen der AfD und müssen sich ersatzweise auf das Canceln, die Drohung mit dem linksfaschistischen Straßenmob und das Verspritzen von Moralinsäure verlegen. In die Talkshows der Staatsfunker werden die AfD-Leute – statistisch belegt – kaum eingeladen und wenn doch, werden sie ständig unterbrochen. Dass ein AfD-ler in den Sendungen eine Überlegung hätte ungestört zuendebringen können, dürfte noch nicht beobachtet worden sein. Im direkten Duell zwischen Grün und AfD – ohne Unterbrecher – bekäme Grün kaum einen Stich und dieser Fall wurde soeben mit der Einladung an Habeck und Weidel zu einem TV-Duell präsentiert (hier). Für Habeck stand kein verliebtes ÖR-Kuschelinterview nach dem Motto „Welche Schuhe tragen Sie am liebsten in der Küche?“, sondern eine kalte Dusche in den Kuhstall.

Dumm gelaufen: Habeck sollte 1:1 gegen Weidel antreten und kein Helfer oder Unterbrecher hätte ihm beistehen können

Vergleicht man Habecks und Weidels Qualifikationen für Regierungsämter , so kommen einem Fahrrad und Porsche in den Sinn. Laut seiner parteilich vertrauten Spitzenkollegin Bearbrock kommt Habeck von „Hühnern, Schweinen und Kühe melken“ (hier) sowie der Tastatur für das Märchenerzählen. Weidel hat ein Doppelstudium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre und die Promotion zum Dr. rer. pol. und war in China – aber nicht, um lächerliche US-Sprechzettel vorzulesen, sondern in der Wirtschaft zu arbeiten (hier).

Wenn diese beiden Kaliber in Wirtschaftsfragen aufeinander stoßen, geht einer genau so demoliert vom Platz wie unsere Wirtschaft nach dem Zusammenstoß mit Habeck. Deshalb hat Habeck wohl vorsorglich gekniffen.