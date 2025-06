Kronprinz Reza Pahlavi kündigt Pressekonferenz und seine Rückkehr an

Es bleibt spannend. Donald Trump hat gestern die Parole MIGA, Make Iran Great Again, herausgeben, womit ein Regime Change gemeint ist. Wie es aussieht, schlägt nun tatsächlich die große Stunde für den Erben des letzten Schahs, Kronprinz Reza Pahlavi. Eine Pressekonferenz wird heute ab 13:00 Uhr übertragen. Die Anhänger feiern im Netz jetzt schon seine Rückkehr nach Teheran und nennen ihn „seine Majestät“.

I will be holding a press conference Monday June 23rd at 7am EDT, 1pm CEST, 2:30pm Iran standard time.



It will also be streamed live on X and YouTube. pic.twitter.com/yJWKClcLqs — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 23, 2025

Worum wird es in der Pressekonferenz gehen? Pahlavi wird wiederholen, was er seit Jahren schon sagt und die Mullahs zum Rücktritt auffordern und erklären, dass er bereit sei, den Übergang des Irans zu mitzugestalten und demokratische Reformen einzuleiten – und das nicht als Monarch, sondern Anführer der Opposition. Natürlich ist das alles nicht ohne den Segen von Donald Trump und Benjamin Netanjahu möglich. Sein Bewegungsrahmen dürfte sehr eng gesteckt sein.

Die Erwartungen, die die Leute an ihn stellen, werden dagegen haushoch und schwer erfüllbar sein. Denn es ist mit Sicherheit stark übertrieben, dass das ganze Volk die Mullahs gründlich satt hat und sich nun wieder dem Westen zuwenden will. Das würde bedeuten, dass die Männer einen großen Teil ihrer Privilegien wieder verlieren. Gerade in den sehr stark vom Islam geprägten Schichten wird man der Rückkehr des Schah-Sohns sehr kritisch gegenüber stehen. Möglicherweise beschränkt sich dann ein Regime Change auf das Gebiet um die Hauptstadt Teheran und der Iran wird in den ländlichen Regionen islamische Aufstände und Bürgerkrieg erfahren.

Manche werden es nicht verstehen, ich werde auch meinen Bezug zu der Geschichte nicht weiter erläutern, aber Reza Pahlavi hat meine volle Sympathie und mein Mitgefühl. Er ist nicht sein Vater und er wird eines mit Sicherheit nicht tun wollen: Gewalt gegen das eigene Volk einsetzen, wenn sich die Lage als schwieriger erweist, als in der derzeitigen Euphorie angenommen. Und Donald Trump wird weder Amerika noch den Iran wieder GREAT machen. Und so werden die Pahlavis ein zweites Mal ihre Heimat verlieren und die Flucht antreten müssen. Aber natürlich besteht immer eine Chance, dass auch alles anders kommen kann.

Und dann sind da noch Russland und China. Doch erst einmal ist Reza Pahlavi am Zug und ich wünsche ihm alles Gute.