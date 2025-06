Ab dem 7. Juni wird die Ostsee zur Spielwiese für die NATO–Kriegstreiber: Unter dem Deckmantel der „Verteidigung“ startet das jährliche Großmanöver BALTOPS – mit über 50 Kriegsschiffen, 90 Flugzeugen und rund 9.000 Soldaten. Mitten im Fokus: die deutsche Marine. Fünf Schiffe und 500 Mann dürfen beim Säbelrasseln fleißig mitmarschieren.

Was geübt wird? Landungsoperationen, U-Boot-Jagd, Minenräumung – alles, was man für einen heißen Konflikt brauchen könnte. Nur ein „Versehen“ von der Katastrophe entfernt. Die Botschaft an Moskau ist mehr als deutlich: Der Westen rüstet auf und stellt sich zur Schau.

Auch Schweden und Finnland dürfen mitspielen – obwohl sie offiziell gerade erst NATO-Neulinge sind. Bis zum 20. Juni soll das Spektakel andauern. Für die Bevölkerung in der Region bedeutet das Dauerdröhnen am Himmel, martialisches Gehabe auf See und ein ungutes Gefühl, das nicht mehr so schnell verschwindet. Willkommen im neuen Kalten Krieg – jetzt mit Livemusik aus der Ostsee.

