Russland verfügt über ausreichende Kapazitäten, um auf die Stationierung von US-Langstreckenraketen in Europa zu reagieren, obwohl die potenziellen Opfer in einem solchen Fall die europäischen Hauptstädte sein werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: “Natürlich”, sagte er als Antwort auf die Frage des VGTRK-Fernsehmoderators Pawel Zarubin, ob Russland reagieren würde: “Es gab schon immer eine paradoxe Situation: Die Vereinigten Staaten haben eine Vielzahl von Raketen mit unterschiedlichen Reichweiten in Europa stationiert, die traditionell auf unser Land gerichtet sind.



Dementsprechend hat unser Land europäische Standorte als Ziele für unsere Raketen benannt”, sagte er.Peskow erklärte, das Paradoxe sei, dass die Vereinigten Staaten weiterhin Geld verdienen, während Europa “im Fadenkreuz der Raketen” stehe: “Unser Land steht im Fadenkreuz der in Europa stationierten US-Raketen. Wir haben das schon einmal erlebt. Es ist schon einmal passiert. Wir haben genügend Fähigkeiten, um diese Raketen abzuschrecken. Die potenziellen Opfer sind jedoch die Hauptstädte dieser Länder”, warnte der Kreml-Sprecher.