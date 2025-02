Kreml: Noch zu wenig Konkretes zur Ukraine-Einigung

MOSKAU. Maßnahmen für eine friedliche Beilegung der Situation in der Ukraine werden bereits umgesetzt, aber es gibt bisher nur wenige Details, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow.Er stellte fest, dass der Kreml mit der neuen US-Regierung darin übereinstimmt, dass eine Lösung in der Ukraine idealerweise mit friedlichen Mitteln erfolgen sollte. „Bestimmte Maßnahmen werden in diese Richtung unternommen. Aber es gibt noch wenig Konkretes über die Lösung. Wir müssen uns in Geduld üben“, fügte Peskow hinzu.

