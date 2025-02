Krah kommt zurück! Das wird spannend

Maximilian Krah hat bei der jüngsten Bundestagswahl das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewonnen und wird damit in den Deutschen Bundestag einziehen. Dieser Erfolg markiert eine bemerkenswerte politische Rückkehr für den 48-jährigen Juristen und Politiker, der im vergangenen Jahr mit erheblichen Rückschlägen zu kämpfen hatte.

Im Jahr 2024 musste Krah nach parteiinternen Konflikten und umstrittenen Äußerungen von seinem Posten im AfD-Bundesvorstand zurücktreten. Kurz darauf wurde er auch aus der rechtsnationalen Fraktion im Europäischen Parlament ausgeschlossen bzw. gar nicht erst aufgenommen, was viele Beobachter als politisches Aus für den streitbaren Europapolitiker interpretierten. Doch Krah ließ sich nicht entmutigen und konzentrierte sich auf seine Kandidatur für den Bundestag.

Mit seinem Wahlsieg zeigt Krah, dass er trotz der Turbulenzen weiterhin Rückhalt in der AfD-Basis und unter den Wählern genießt. Sein Einzug in den Bundestag könnte die innerparteilichen Spannungen erneut beleben. In den Bundesvorstand wird er sicher nicht wieder vor rücken, doch als populärer und gefragter Abgeordneter kann er möglicherweise wieder an seine alte Strategie anschließen und vor allen Dingen beim jüngeren Publikum punkten. Gerade dort hatte die AfD in den letzten Monaten an Zuspruch verloren, während die Linken wieder verlorenes Terrain gutmachen konnten.