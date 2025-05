Von Dragana Trifković, Zentrum für geopolitische Studien

Die Direktorin des Zentrums für geopolitische Studien, Dragana Trifković, schlägt Alarm angesichts des autoritären, kriegerischen und unsozialen Kurses der Europäischen Union. Sie vergleicht deren Entwicklung mit einem ideologischen, sicherheitsbezogenen und wirtschaftlichen „Konzentrationslager“. In einer Reihe geopolitischer Analysen und konkreter Beispiele zeichnet sie das Bild eines Europas, das den Dialog verweigert, sich militärisch hochrüstet, eine tiefe Legitimationskrise durchlebt und gefährlich totalitäre Tendenzen aufweist.

Europa – eine gefallene, aber arrogante Macht

Nach Trifković handelt die EU, als verfüge sie noch über strategische Autorität, obwohl sie längst an den Rand der globalen Bühne gedrängt wurde. Die Konferenz „Europa ohne Kriege und Sanktionen“, die trotz Drucks in Wien stattfand, offenbarte einen kritischen Konsens: Das europäische Establishment verweigere jeglichen Friedensdialog – im Kontrast zur jüngsten diplomatischen Annäherung zwischen Washington und Moskau. Brüssel scheint mehr am Machterhalt interessiert zu sein als an Deeskalation.

Ein Kontinent auf dem Weg zum Krieg

Der strategische Plan „Reaktionsfähigkeit 2030“ und das Programm „ReArm Europe“ markieren eine Wende: Die EU übernimmt offen eine Logik massiver Aufrüstung und erklärt Russland zur Hauptbedrohung. Ein Verteidigungshaushalt von über 800 Milliarden Euro ist vorgesehen – mitten in einer Wirtschaftskrise. Trifković sieht darin die Bestätigung eines militaristischen Vorwärtsscheiterns, motiviert nicht durch reale Sicherheitsbedürfnisse der Europäer, sondern durch eine von oben diktierte kriegerische Ideologie.

Eine Scheindemokratie

Im Europäischen Parlament, so Trifković, verhalten sich die Abgeordneten „wie programmierte Maschinen“ – ein Schauspiel des Pluralismus. Die technokratische Elite ignoriere den Volkswillen, kriminalisiere die Opposition und instrumentalisiere Justiz, Medien und Polizei, um abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen. Diese „sanfte Diktatur“ werde durch digitale Zensur, willkürliche Ausweisungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gestützt – wie mehrere aktuelle Fälle aus Österreich, Lettland oder Moldawien zeigen.

Informations- und Geheimdienstkrieg

Trifković wirft den „Überresten“ der CIA sowie ihren britischen und europäischen Netzwerken vor, Friedensbemühungen zu sabotieren, indem sie Regierungen und Meinungen manipulieren. Die Reorganisation der US-Geheimdienste unter Trump habe eine Rückwirkung in Europa erzeugt, wo ein geheimes Netzwerk aus Geheimdiensten, religiösen Gruppen und terroristischen Elementen (insbesondere Kosovaren) Spannungen aufrechterhalte. Diese konspirative Lesart deutet auf eine transnationale Instrumentalisierung der EU als Werkzeug hybrider Kriegsführung hin.

Rezession, Deindustrialisierung, Migrationschaos

Europa leidet unter einem dreifachen Schock – Energie, Industrie, Soziales – als direkte Folge der Russland-Sanktionen und der unbegrenzten Finanzierung des Ukrainekrieges. Deutschland, das industrielle Rückgrat des Kontinents, verlagert seine Produktion in die USA. Trifković spricht von einer Strategie des „Wirtschaftskriegs gegen die Völker“, gekoppelt mit einer „Importation des Chaos“ durch unkontrollierte Migration. Der Zusammenhang zwischen sozialem Zerfall, Kriminalitätsanstieg und der Marginalisierung von Migranten wird aufgezeigt – mit einem klar anklagenden Ton gegenüber den Brüsseler Autoritäten.

Auschwitz, Aufrüstung, Zusammenbruch: Der dreifache Schockvergleich

Der provokante Titel „Konzentrationslager EU“ gipfelt in einer kontroversen Analogie: Das heutige europäische Projekt sei zu einem Zwangskorsett geworden, einer „unmenschlichen Struktur“, die Freiheitsrechte negiere, extreme Opfer von den Bürgern fordere und unter dem Deckmantel der Demokratie eine autoritäre Ordnung errichte. Trifković vergleicht die wirtschaftliche Kriegsplanung mit einer zivilisatorischen Regression – wie einst vor 1939, als Europa durch seinen Größenwahn in die Selbstzerstörung schlitterte.

🧠 Kontextanalyse

Der Artikel von Dragana Trifković bietet eine dezidiert geopolitische und engagierte Lesart der gegenwärtigen Entwicklungen in der EU. Mit einer scharfen Rhetorik und eindrücklichen Vergleichen formuliert die Autorin tiefe Besorgnis über die zunehmende Machtkonzentration in Brüssel, die strategische Remilitarisierung des Kontinents und die systematische Ausgrenzung abweichender Meinungen. Ihre Analyse hebt eine Reihe politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umbrüche hervor, die – ihrer Ansicht nach – eine wachsende Kluft zwischen den EU-Institutionen und den europäischen Völkern nähren. Durch historische Verweise und die Anprangerung internationaler Dynamiken positioniert sich Trifković in einer kritischen Tradition gegenüber imperialen und sicherheitspolitischen Machtlogiken. Der Text spiegelt eine Sensibilität wider, die zunehmend von souveränistischen und blockfreien Strömungen in Europa geteilt wird.

Von Dragana Trifković, Direktorin des Zentrums für geopolitische Studien

8. Mai 2025 – www.geostrategy.rs

