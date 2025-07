Kompensiert Merz mit seiner Großkotzigkeit alte deutsche Minderwertigkeitskomplexe?

Man traut seinen Augen nicht, wie Kader- und Clan-verbundene Linksfaschisten unser Land innert 3 Jahren umkrempeln und in Richtung Ruin schicken konnten. Ob das durch aktive Strohleute der US-Globalisten an den meisten medialen und politischen Schaltstellen oder auch durch die Trägheit und Feigheit des Bürgertums gebahnt wurde – diese Frage scheint angesichts des immensen ideellen und wirtschaftlichen Schadens nachrangig. Auf jeden Fall handelte es sich bei dem Zeitlauf von 2021 bis 2025 um keine Verschwörungstheorie, sondern um kriegs- und gesellschaftstödliche Praxis. Der Wähler zog zwar dem malignen Habeck-Graichen-Clan und seinen Tausend Aktivisten den Stecker, aber was danach kam, ist bis auf kosmetische Korrekturen keinen Schlag besser. Im Gegenteil: In 150 Jahren war in Deutschland kein Kanzler an der Macht, der offen Russland mit Angriff drohte und verkündete, die größte konventionelle Armee Europas aufstellen zu wollen.

Den militärischen Großmäulern von 1933-45 wurde schon einmal der Rachen gestopft

Man fasst sich an den Kopf: Ist dieser Mann bei Sinnen? Wovon redet der? Deutschland, das sich nach Feststellung des Verteidigungsministers nicht einmal verteidigen kann, droht dem größten Land der Erde, von dem es schon einmal plattgemacht worden ist, und die Altparteien und Kartellmedien nicken zustimmend. Die neue deutsche Großsprecherei des Herrn Merz ist möglicherweise das Platzen des Knotens, der seit 1945 die deutsche Politik am Boden gehalten hat. Über Jahrzehnte pflegten unsere Politiker das Herumlaufen mit dem Kopf unter dem Arm und das Rundum-Entschuldigen und Bezahlen dafür, dass sie Deutsche waren. Die neuen, unverfrorenen Kriegstöne fegen zwar den Minderwertigkeitskomplex beiseite, hauen aber ins andere Extrem und bringen uns alle in Gefahr. Denn Russland wird es sich nicht bieten lassen, von maßlosen Berliner Maulhelden mit deutsch-ukrainischen Waffen angegriffen zu werden. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, Herr Merz.