Kommunalwahlen: NRW bleibt bekloppt!

Die Wahllokale sind geschlossen, das bevölkerungsreichste Bundesland bleibt, was es ist, eine hoffnungslos verlorene Freiluftpsychiatrie. Wie kann man angesichts der in NRW besonders hohen Quote an Messermorden und Vergewaltigungen überhaupt noch einer Partei, die nicht die AfD ist, seine Stimme geben? Entweder weil man nicht sauber tickt oder zu den Profiteuren gehört.

Die CDU hat laut der Prognose des WDR die Kommunalwahlen in NRW gewonnen. Die Merkelpartei kam auf 34 Prozent, gefolgt von der SPD mit 22,5 Prozent.

Die AfD hat ihren Stimmenanteil im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl verdreifacht. Sie liegt mit 16,5 Prozent auf Platz drei. Danach kommen schon die Grünen mit 11,5 Prozent. Eine Schande!