ai

Kommunalwahlen: NRW bleibt bekloppt!

|

Redaktion

|

Die Wahllokale sind geschlossen, das bevölkerungsreichste Bundesland bleibt, was es ist, eine hoffnungslos verlorene Freiluftpsychiatrie. Wie kann man angesichts der in NRW besonders hohen Quote an Messermorden und Vergewaltigungen überhaupt noch einer Partei, die nicht die AfD ist, seine Stimme geben? Entweder weil man nicht sauber tickt oder zu den Profiteuren gehört.

Die CDU hat laut der Prognose des WDR die Kommunalwahlen in NRW gewonnen. Die Merkelpartei kam auf 34 Prozent, gefolgt von der SPD mit 22,5 Prozent.

Die AfD hat ihren Stimmenanteil im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl verdreifacht. Sie liegt mit 16,5 Prozent auf Platz drei. Danach kommen schon die Grünen mit 11,5 Prozent. Eine Schande!

Avatar-Foto

Redaktion

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie uns im Kampf für die Meinungsfreiheit mit einer << Spende >>

2 Antworten zu „Kommunalwahlen: NRW bleibt bekloppt!“

  1. Avatar von Eugen Karl
    Eugen Karl

    Das ist eine KOMMUNALWAHL, keine Landtagswahl. Da kennt der Hans den Heinz und so wird gewählt, jedenfalls in den kleinen Gemeinden, und zwar nicht nur in NRW. Das bevölkerungsreichste Bundesland bleibt, was es ist: für mich jedenfalls eine wunderbare Heimat. Bekloppte kenne ich hier jedenfalls nicht.

    Antworten
  2. Avatar von Bayer
    Bayer

    Die dummen Schafe wollen unbedingt zum Schlachthof. Wer immer noch nicht weiß, was dort los ist, hat es auch verdient, geschlachtet zu werden.
    Ich kann den Kopf schütteln über so viel Blödheit.
    Passt zum Untergang des Abendlandes.

    Antworten

Diskutieren Sie mit!

Weitere Beiträge