Knallhart durchgegriffen: Trump-Verordnung fegt trans Frauen aus dem US-Olympiateam

Drei Jahre vor den Olympischen Spielen in Los Angeles sorgt eine neue Maßnahme für weltweites Aufsehen: Das US-Olympia-Komitee (USOPC) hat eine überarbeitete Richtlinie veröffentlicht, die trans Frauen faktisch von der Teilnahme an olympischen Wettbewerben ausschließt. Wie t-online berichtet, ist die Entscheidung eine direkte Folge einer Verordnung von US-Präsident Donald Trump, der in seiner zweiten Amtszeit immer wieder gegen die Teilnahme transidenter Athletinnen vorgeht.

Offiziell ist in dem 27-seitigen Regelwerk nicht von „trans Frauen“ die Rede, doch die Formulierungen sind laut US-Medien eindeutig. Man wolle für Frauen ein „sicheres und faires Wettkampfumfeld“ schaffen – und folgt damit strikt der politischen Vorgabe aus dem Weißen Haus. Ein entsprechender Brief ging bereits an alle nationalen Dachverbände. Trumps Linie ist klar: Wer sich nicht fügt, dem werden Fördermittel gestrichen.