Kirchen wollen Merz vernichten

Die beiden großen Kirchen haben am 28.1.25 eine Stellungnahme veröffentlicht, die sich gegen das von der CDU eingebrachte Gesetz richtet, über das am 31. Januar 2025 im Bundestag abgestimmt wird. Auf diese „göttlichen Eingebungen“ hat die Politik sicher gewartet! Während Deutschland die Menschen wie Opferlämmer auf der Schlachtbank geopfert werden, ziehen die Kirchen Merz die Schlinge um den Hals zu.

Kirchen: Milliardengeschäft mit Flüchtlingsunterkünften

Der Steuerzahler pumpt jährlich knapp 900 Millionen Euro in die beiden großen Kirchen – ohne dass er gefragt wird, ob er das will. Dazu kommem 13 Milliarden an Kirchensteuer, die vom Staat eingetrieben wird. Und jetzt also auch noch die Rolle als oberste Tugendwächter in Sachen Migrationspolitik? Wes Brot ich ess, des Lied ich sing – und die Kirchen singen lauter als je zuvor im Chor der „Refugee-Welcome“-Fanatiker. Die Caritas und die Diakonie machen Milliardengeschäfte mit Flüchtlingsunterkünften. Ein bisschen christlicher Anstrich, ein paar warme Worte – und der Rubel rollt.

Mit Weihwasser-Mobil zur Messerstecherei

Aber wo bleibt eigentlich die kirchliche Fürsorge, wenn die Segnungen der Migrationspolitik in deutschen Innenstädten ankommen? Vorschlag: Die katholische und evangelische Kirche könnten doch eine mobile Notfall-Seelsorge einrichten – nach dem Vorbild des ADAC. „Messermord in Duisburg? Keine Sorge, unser Notfall-Pfarrer ist unterwegs mit Bibel und Weihwasser, um die Angehörigen zu trösten!“

Heuchelei in Reinform

Die Kirchen erklären, dass eine CDU-Abstimmung mit AfD-Stimmen „der Demokratie schade“. Ach ja? Wo war denn die kirchliche Empörung, als Merkel in Thüringen eine demokratische Wahl per Befehl „rückgängig“ machte? Wo waren die großen Stellungnahmen, als radikale Gruppen Andersdenkende niederbrüllten? Die Wahrheit ist: Die Kirchen sind längst keine moralische Instanz mehr. Sie sind eine gut finanzierte NGO mit Steuervorteilen.

Das ist die letzte Chance für die CDU, sonst geht’s bergab, wie bei den Kirchen.