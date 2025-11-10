Kirche im Gender-Fieber: Bischöfe knicken ein – Eltern und Lehrer protestieren!

Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat es offenbar eilig, den „Zeitgeist“ in katholische Klassenzimmer zu tragen. Wie der Certamen Kurier berichtet, hat die DBK-Kommission VII unter Leitung von Bischof Heinrich Timmerevers das Papier „Geschaffen, erlöst und geliebt. Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule“veröffentlicht – obwohl die Bischofskonferenz selbst noch im Juni 2025 eine LSBT-Orientierungshilfe für katholische Schulen abgelehnt hatte. Das Papier preist die „Vielfalt sexueller Identitäten“ als Faktum, übernimmt Kampfbegriffe wie „Heteronormativität“ und „Cis“ und fordert Lehrer auf, die „Selbstbezeichnungen“ sogenannter queerer Schüler zu übernehmen.

Damit, so die Petition, verabschiede sich die Kirche von ihrer eigenen Lehre. Biologische Tatsachen, Schöpfungsordnung und die Komplementarität von Mann und Frau kämen in dem Text nicht mehr vor. Stattdessen orientiere sich das Papier an „konstruktivistischen Humanwissenschaften“, die Pubertätsblocker und Trans-Operationen verharmlosen. Eltern und Lehrer fühlen sich verraten – katholische Schulen sollen offenbar zum Versuchslabor einer ideologischen Umerziehung werden.

Die Petition fordert Bischof Timmerevers auf, das „Queer-Papier“ umgehend zurückzunehmen und dafür zu sorgen, dass an katholischen Schulen wieder die Lehre von Mann, Frau, Ehe und Familie gemäß Naturrecht und kirchlicher Tradition gilt.

👉 Hier können Sie die Petition „Stoppt das ‚Queer-Papier‘ für katholische Schulen“ unterstützen und mit Ihrer Unterschrift ein Zeichen setzen:

Jetzt unterzeichnen auf CitizenGO