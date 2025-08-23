Die Debatte um eine mögliche Beteiligung österreichischer Soldaten an einer Friedensmission in der Ukraine schlägt hohe Wellen. Während Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die Tür für einen solchen Einsatz offen lässt, donnert FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Unsere Kinder geben wir nicht!“ Seine vehemente Ablehnung ist ein Weckruf für alle, die Österreichs Neutralität in Gefahr sehen. Kann ein Land, das sich seiner Unabhängigkeit rühmt, es sich leisten, in einen Konflikt hineingezogen zu werden, der es nichts angeht?

Tanner spricht im Ö1-Interview von „glaubwürdiger Partnerschaft“ und Österreichs Tradition in Friedensmissionen. Doch ihre Worte wirken wie ein Versuch, die Öffentlichkeit auf einen Einsatz vorzubereiten, ohne klare Karten auf den Tisch zu legen. „Wenn Frieden herrscht“, sagt sie, werde man prüfen, wie man sich „bestmöglich einbringen“ könne. Solche Formulierungen sind ein rotes Tuch für Kritiker wie Kickl, der klarstellt: „Keine österreichischen Soldaten in die Ukraine!“ Seine Kritik geht weiter: Bundeskanzler Stockers Idee, Österreich als Plattform für Friedensgespräche anzubieten, sei „erbärmlich und unglaubwürdig“. In der Tat: Wie soll ein kleines, neutrales Land wie Österreich in einem Konflikt vermitteln, der von globalen Mächten dominiert wird? Kickls Standpunkt ist ein klares Bekenntnis zur Neutralität – und ein Warnschuss an eine Regierung, die mit vagen Aussagen Misstrauen sät.

Die Vorstellung, österreichische Soldaten in eine Region zu schicken, die noch immer von Krieg gezeichnet ist, ist ein riskantes Spiel. Tanner mag beteuern, dass es keinen Kriegseinsatz geben wird, doch die Realität zeigt: Friedensmissionen können schnell zur Zielscheibe werden. Österreichs Neutralität, ein Markenzeichen der Republik, steht auf dem Spiel. Kickls Aufschrei ist ein Appell an den gesunden Menschenverstand: Warum sollten junge Österreicher ihr Leben riskieren, nur um geopolitische Interessen zu bedienen? Die Regierung muss Farbe bekennen und die Neutralität mit Taten, nicht nur mit Worten verteidigen.