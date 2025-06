KI schlägt zu: 5 Millionen Deutsche bald nutzlos?

Der größte Massenrausschmiss der Nachkriegsgeschichte hat begonnen.

Künstliche Intelligenz wird nicht ein paar Jobs kosten. Sie wird Millionen Menschen aus dem System kegeln – und das mit Ansage. Laut einem Bericht von Morning Brew planen Tech-Konzerne, 50 % der Einstiegsjobs durch KI zu ersetzen. In Deutschland betrifft das rund fünf Millionen Menschen – vor allem Geringqualifizierte, Berufseinsteiger, Sachbearbeiter, einfache Angestellte. Kurz: Die breite Masse, die dieses Land bisher getragen hat.



Was folgt, ist kein sozialer Abstieg. Es ist der Rausschmiss aus der produktiven Gesellschaft – endgültig.



Warum noch jemanden für 2.000 Euro brutto einstellen, wenn ChatGPT den Job für 20 Cent macht – ohne Urlaub, ohne Gewerkschaft, ohne Krankenstand? Callcenter, Buchhaltung, Verwaltung, Kundendienst – wegrationalisiert, ausradiert, ausgebucht. Willkommen in der KI-Diktatur.



Und während sich dieser technologische Tsunami aufbaut, diskutiert Berlin über Wärmepumpen, Regenbogenflaggen und neue Staatsbürgerschaften. Kein Notfallplan. Keine Strategie. Nur Schweigen – weil man den Kollaps der Arbeitswelt nicht als Problem, sondern als „Transformation“ verkauft.



Wen trifft’s? Genau die, die jetzt schon kaum über die Runden kommen. Und wenn sie wegfallen, brechen nicht nur Familien zusammen – sondern auch der Binnenkonsum. Keine Urlaube, keine Autokäufe, keine Steuern. Wer nichts verdient, konsumiert nicht. Wer nichts konsumiert, ist überflüssig – auch als Wähler.



Die Maschinen übernehmen. Die Politik schaut zu. Und wer laut warnt, gilt als „rechts“.

Dabei ist das hier nicht rechts. Das ist Realität.