Kein Geld für Rentner, Kranke, Pflege, Straßen und Brücken, aber 12 Milliarden für den Klima-Quatsch in alle Welt rausschmeißen

Die Durchschnittsrentnerinnen in Deutschland bekommen ca. 900 Euro im Monat. Das statistische Bundesamt schreibt: „Im Jahr 2023 lag die durchschnittlich ausgezahlte Altersrente einer Frau in Deutschland bei etwa 890 Euro im Monat“ (hier). Zuzüglich Flaschenpfand aus den Papierkörben, kann man da nur anfügen. Die Kranken- und Pflegeversicherungen rasen mit Riesendefiziten gegen die Wand, Straßen sind auf -zigtausende Kilometer kaputtgefahren und Brücken stürzen nacheinander ein oder müssen wegen Baufälligkeit gesperrt werden. Das ist die Situation in Deutschland.

Zeitgleich wagen zwei Ministerinnen die Verkündung, dass unser Land in diesem Jahr weitere 12 Milliarden Euro in alle Welt verbläst, um dem „Klima“ aufzuhelfen (hier). Jedermann weiß, dass die Klimamodellrechnungen willkürlich sind, weil sich jahrzehnte laufende Chaosmodelle auf Rechnern nicht präzise darstellen lassen und man lernt – spät, aber immerhin -, dass ein Anstieg des lebenswichtigen Spurengases CO2 nicht hitze-toxisch, sondern weit eher eine Begleiterscheinung der Sonnenerwärmung sein dürfte. Folglich können die 12 Milliarden Euro als rausgeschmissenes Geld für die verwaltenden Abhänger, Urlauber, Nerds und Klientelfunktionäre der Grün-Roten in aller Welt ausgebucht werden, die vor Ort weitestgehend unkontrolliert die Mittel verteilen und es sich gut gehen lassen. Zur zynisch-unterhaltsamen Verschwendung für die Radwege in Peru geht’s hier zum Video.

Die Plünderung Deutschlands durch internationale Finanztrusts, ihre Kriege, den Euro und den Zinsraub an den Sparern ist für Merz & Klingbeil normal

Es ist nur noch frech, dass die Berliner Altparteien deutsche Rentnerinteressen in die Mülltonne kloppen, wo sie neben den zu sammelnden Dosen zu liegen kommen. Für sinnlose Kriege fremder Interessen und den Klimaquatsch haut man in Berlin Milliarden um Milliarden raus, was der Wähler auch noch goutiert. Hier läuft eine Medien-, Justiz- und Meinungsterror-gestützte ‚Folie ‚a Deux‘ zwischen Politikern und Wählermehrheit, die spätere Zahler-Generationen genau so verfluchen werden wie wir es mit der NS-Zeit tun.

Es scheint noch immer nicht zu reichen, dass Deutschland nach Strich und Faden ausgeplündert wird und viele Länder Forderungen um Forderungen an uns stellen, als seien wir nicht nur das Weltsozialamt, sondern auch die weltweite Generalzahlstelle. Polnische Wahlkämpfer zum Beispiel schimpfen auf Deutschland und stellen sich gegen unsere Energieversorgung, wollen aber Waffenlieferungen, halten ständig die Hand auf und wünschen auch noch Weltkriegsreparationen on Top.

Durch die uneinbringlichen T2-Salden des Euro in Billionenhöhe, die Grundkapitalhaftung für die EZB und deren Billionenbestand wertloser Staatsanleihen ist Deutschland an Platz Eins der massiv Geschädigten. Hinzu kommen unsere Milliardenzahlungen für das ukrainische Korruptionsfass ohne Boden, jetzt auch noch an die USA für Waffen gegen Russland und für deren vielfach überhöhte Flüssiggaslieferungen. Die Aufzählung lässt sich seitenlang fortsetzen.

Fazit: Die verantwortungslose und vor allem unseren Rentnern und Kleinen Leuten hohnsprechende Geldverschwendung durch die Berliner – selbst opulent versorgten – Altparteien muss gebrandmarkt und beendet werden. Wann wird der Wähler das endlich erkennen?