Der Internationale Karlspreis geht 2026 an Mario Draghi – und bestätigt damit einmal mehr ein längst bekanntes Muster: Geehrt werden nicht jene, die Europa und seine Völker geschützt haben, sondern genau die Figuren, die für Entwertung, Schuldenpolitik und den schleichenden Verlust nationaler Souveränität stehen.

Mario Draghi gilt vielen nicht als Retter, sondern als Symbol einer Politik, die den Euro künstlich am Leben hielt, während Ersparnisse vernichtet, Inflation angeheizt und ganze Volkswirtschaften in eine dauerhafte Abhängigkeit von billigen Zentralbankgeldern getrieben wurden. Unter seiner Führung verwandelte sich die Europäische Zentralbank von einer Währungswächterin in ein politisches Machtinstrument, das demokratische Entscheidungsprozesse faktisch aushebelte.

Dass ausgerechnet Draghi nun für seine angeblichen „Verdienste um Europa“ ausgezeichnet wird, wirkt wie blanker Hohn für Millionen Bürger, die unter steigenden Preisen, wachsender Unsicherheit und dem Verlust wirtschaftlicher Stabilität leiden. Der Karlspreis, einst als Symbol für Versöhnung und Zusammenarbeit gedacht, ist längst zu einem Orden für Systemloyalität verkommen. Wer konsequent für Zentralisierung, Schuldenunion und die Entmachtung der Nationalstaaten eintritt, darf sich der Auszeichnung sicher sein.

Besonders entlarvend ist die offene politische Botschaft des Karlspreis-Direktoriums, das die Ehrung mit der Forderung verknüpft, Draghis sogenannten Wettbewerbsfähigkeits-Report nun endlich umzusetzen. Der Preis dient damit nicht mehr der Würdigung vergangener Leistungen, sondern als politischer Hebel, um eine Agenda weiter durchzudrücken, die Europa wirtschaftlich schwächt und seine Heimatländer weiter entrechtet.

Der Karlspreis geht damit erneut nicht an Bewahrer Europas, sondern an dessen Architekten des Niedergangs. Wer Inflation, Schulden und Abhängigkeit zur neuen Normalität erklärt hat, wird in Aachen gefeiert – während die Rechnung wie so oft bei den Bürgern in den einzelnen Ländern landet.