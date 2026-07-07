Umstellung auf Kriegswirtschaft läuft – Kanada kauft bis zu zwölf U-Boote bei TKMS

Die Umstellung auf Kriegswirtschaft läuft, und Kiel steht plötzlich mitten auf der Weltkarte der Aufrüstung: Kanada hat den deutschen Hersteller ThyssenKrupp Marine Systems als bevorzugten Anbieter für bis zu zwölf neue U-Boote ausgewählt. Für TKMS wäre es der größte U-Boot-Auftrag in der Geschichte des Unternehmens.

Es geht um konventionell angetriebene U-Boote des Typs 212CD, die für Einsätze im Nordatlantik und in der Arktis vorgesehen sind. Kanada will damit seine alternde Victoria-Klasse ersetzen und seine Marinefähigkeit deutlich ausbauen. Der Auftrag ist noch nicht endgültig unterschrieben, aber Ottawa will nun mit TKMS in die Vertragsverhandlungen gehen.

Die Größenordnung zeigt, wohin die Reise geht. Medien berichten von einem Paket, das bereits beim Bau der Boote zweistellige Milliardenbeträge erreicht und über Wartung und Betrieb über Jahrzehnte noch viel größer werden kann. Deutschland und Norwegen, die bereits auf den Typ 212CD setzen, sollen die Produktion beschleunigen; die ersten Boote könnten um 2034 geliefert werden.

Politisch ist das mehr als eine Industrienachricht aus Kiel. Kanada bindet sich enger an europäische NATO-Strukturen, während in Europa und Nordamerika die Rüstungsausgaben hochgefahren werden. Aus Werften werden strategische Produktionszentren, aus Haushaltsdebatten werden Beschaffungsprogramme, und aus Sicherheitspolitik wird industrielle Dauerplanung.

Für Deutschland ist der Deal ein Signal: Die Rüstungsindustrie ist längst nicht mehr Randthema, sondern Wachstumssektor. Während Bürgern bei Energie, Steuern und Sozialkassen Sparsamkeit gepredigt wird, entstehen bei Marine, Luftabwehr und Munition neue Milliardenlinien. Wer wissen will, wie Kriegswirtschaft aussieht, muss nicht auf Parolen hören. Ein Blick in die Auftragsbücher reicht.

Quellen: Berichte von Associated Press und The Guardian vom 6. Juli 2026.