Kalendernotiz zur 154. Wiederkehr des WAHREN TAGES DER DEUTSCHEN EINHEIT – protokolliert vom Nero, Kaiser der Herzen 

Der Champagner ist schon kaltgestellt im Kübel – zur Feier des WAHREN TAGES DER DEUTSCHEN EINHEITl!

Beide Ereignisse versprachen und versprechen eine ZEITENWENDE: die PRÄSIDENTEN-INAUGURATION in Washington am 20. Januar und auch … der sich – wieder einmal unbeachtet und vollständig ignoriert von der „neo-demokratischen“ BRD-System-Lügenpresse – am 18. Januar dieses Jahres zum 154. Male jährende SPIEGELSAALTAG VON VERSAILLES: An besagtem 18. Januar 1871 wurde aus den vormaligen „Vereinigten (Klein-)Staaten des Norddeutschen Bundes“ das neue DEUTSCHE KAISERREICH (dessen Bürger – „Reichsbürger“! – wir alle doch eigentlich immer noch sein müssten – oder haben wir mit Barbarossa und Kyphose im Kyffhäuser in seliger „Bergentrückung“ da etwas verschlafen?) – mit dem preußischen Ministerprädidenten OTTO FÜRST VON BISMARCK als ERSTEM – später so titulierten: „EISERNEN“ – REICHSKANZLER.

Demzufolge wurde nach dem für die preußisch angeführte Allianz im siegreichen DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN KRIEG 1870/71 genau vor 154 Jahren mitten im niedergeschmetterten Frankreich und im SPIEGELSAAL des Sonnenkönig-beschienenen Schlosses von Versailles quasi „exterritorial“ das DEUTSCHE REICH (wieder)gegründet mit der Proklamation des preußischen Königs als WILHELM DEM ERSTEN, DEM GROSSEN: „KAISER IN DEUTSCHLAND“ an der Staatsspitze. Pikanterweise war Seine Majestät in jenen Tagen immer noch zu sehr Preuße, um die eigentlich naheliegendere Formulierung „Kaiser VON Deutschland“ zu akzeptieren.

„Make Prussia Great Again! Make Germany Great Again! Make America Great Again!“

Jedenfalls wird eine nach voller Eineinhalbjahrhundertfrist mittlerweile doch eher „aus der Mode gekommene“ und somit machtpolitisch alles andere als angebrachte falsche Bescheidenheit den AMERIKANISCHEN BISMARCK UNSERER TAGE nicht mehr zieren, wenn ER, DONALD TRUMP, am kommenden jetzt schon (!) als HISTORISCH zu geltenden Montag, den 20. Januar 2025, zum „47. Präsidenten der USA“ und damit zum Hoffnungsträger einer weltweiten Konservativen Revolution in Gestalt eines eine Blaue Welle auslösenden wahrhaft freiheitlichen PRÄSIDENTEN DER HERZEN gekürt wird!