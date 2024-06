Kaffee-Talk mit Lisa Paus: Queer, Trans und Regenbogen

Mit Kaffee-Talks will Familienministerin Lisa Paus die zunehmende Einsamkeit bekämpfen, die #Ampel-Regierung will Steuergeld für ihren “Aktionsplan #Queer Leben” hinauswerfen, das Ärzteblatt veröffentlicht erstmals #Transgender-Zahlen für Deutschland und was hat es eigentlich mit “Rainbow Washing” auf sich?! In der 40. Folge von “Familie & Gedöns”, dem Podcast zur Lage der Familie, leiten wir den Sommer mit tiefgründigen Gedanken und kühlen Getränken ein. Hört euch die neue Folge an und verbreitet sie bitte im Netz!