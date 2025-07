Jetzt redet Trump sich raus: „Demokraten haben die Epstein Akten gefälscht!“

Das Schmierentheater um die angeblich nicht existierende Epstein-Liste geht in die nächste Runde. Nachdem Donald Trump seine MAGA-Unterstützer nicht zur Räson bringen konnte, rudert er nun auf seine trump-typische Art zurück. An allem Übel dieser Welt sind die Demokraten schuld, sie haben angeblich die Akten gefälscht.

Die Liste existiert also doch. David Icke, beileibe nicht unumstritten, hat schon seit längerem mit Alex Jones gebrochen, weil sich dieser von der Trump-Administration habe kaufen lassen, wie er immer wieder betont. Zu den Vorgängen hat er seine ganz eigene Meinung:

We are supposed to believe that Trump was the closest friend for a decade of a mega paedophile running a Mossad blackmail operation, but ‚all my deep research never saw Trump involved in any illegal activity with Jeffrey Epstein‘. Then suddenly Trump runs for president and wins twice while giving Israel absolutely everything it demands and calls super psychopath Netanyahu ‚the greatest man in the world‘. But, no. It’s the Democrats what done it and the list that didn’t exist now does exist but has been manipulated by the Democrats which is why it’s not being released. Laugh or cry. Either is understandable.