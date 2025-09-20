Jedem Tierchen sein Pläsierchen

Dieses Land ist vollkommen verrückt geworden. Eine Grüne hat sinngemäß „Suum cuique“ gesagt, nur eben auf Deutsch. Und sich später dafür entschuldigt.

Die Forderung, man möge Frau Dröge wegen irgendeiner missratenen Äußerung im Fernsehen strafrechtlich verfolgen, halte ich für völlig deplatziert und meinungsfreiheitsfeindlich. Die strafrechtliche Übergriffigkeit Staates hat ohnehin jedes Maß verloren. — Steinhoefel (@Steinhoefel) September 19, 2025

Herr Steinhoefel hat ein „des“ vergessen, dann kann schon mal geschehen im Eifer des Gefechts. Jedes Thierchen hat eben sein Pläsierchen. Da fällt mir ein, wir hatten mal 88 als Hausnummer und ich kenne sogar jemanden, der am 20. April Geburtstag hat – und nicht nur das, er hat ihn sogar mehrmals an diesem Datum gefeiert. Unerhört!

Gibt es eigentlich noch Leute, die Hans-Jürgen oder -Joachim heißen? Bloß nicht abkürzen, ihr wisst, was dabei rauskommen könnte.

Ja, einen H.-J. habe ich gefunden. Und den hier. Und noch einen. Und noch einen. Aber die wissen gar nicht Bescheid, alles grüne Jungs …