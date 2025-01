Jean-Marie Le Pen ist tot!

in

Jean-Marie Le Pen, der Gründer und lange Vorsitzende des französischen Front National (heute Rassemblement National), ist am Dienstag, den 7. Januar 2025 im Alter von 96 Jahren gestorben. Seine Familie gab den Tod bekannt, nachdem er vor wenigen Wochen in ein Pflegeheim gebracht worden war.

Jean-Marie Le Pen, geboren am 20. Juni 1928 in Trinité-sur-Mer, Bretagne, war eine der umstrittensten Figuren der französischen Politik. Er gründete 1972 den Front National, eine Partei, die sich durch rechtsextreme und rechtspopulistische Positionen auszeichnete. Le Pen war bekannt für seine provokanten und oft als rassistisch und antisemitisch kritisierten Äußerungen, darunter auch die Bagatellisierung des Holocausts, was ihm zahlreiche Verurteilungen einbrachte.

Politische Karriere und Einfluss

Europäisches Parlament: Le Pen war von 1984 bis 2003 und erneut von 2004 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, wo er Fraktionen der extremen Rechten leitete.

Le Pen war von 1984 bis 2003 und erneut von 2004 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, wo er Fraktionen der extremen Rechten leitete. Präsidentschaftswahlen: Er trat bei fünf Präsidentschaftswahlen an, wobei seine Kandidatur im Jahr 2002 in die Stichwahl führte und damit für Aufsehen sorgte.

Familie und Parteiführung

Le Pen hatte drei Töchter, von denen Marine Le Pen, die jüngste, die Führung der Partei übernahm und sie in eine neue Richtung führte, um sie salonfähiger zu machen. Ihre Beziehung war jedoch geprägt von häufigen Konflikten, insbesondere nachdem Marine Le Pen 2015 ihren Vater wegen „schwerer Verfehlungen“ aus der Partei ausschloss.

Rezeption und Nachwirkung

Jean-Marie Le Pens Einfluss auf die französische und europäische Politik ist unbestritten. Seine Rhetorik und Strategien haben nicht nur die politische Landschaft in Frankreich geprägt, sondern auch die Art und Weise, wie rechtspopulistische Bewegungen in Europa organisiert und vermarktet werden. Seine Tochter Marine hat versucht, die Partei von einigen der umstrittensten Ansichten ihres Vaters zu distanzieren, während sie dennoch auf die Wählerschichten zielte, die er angezogen hatte.

Reaktionen auf seinen Tod

Die Reaktionen auf Le Pens Tod sind gemischt. Während einige ihn als eine schädliche Figur in der Geschichte der französischen Politik betrachten, haben andere seine Fähigkeit, das politische Establishment herauszufordern, anerkannt. Seine Tochter Marine Le Pen hat noch nicht offiziell auf den Tod reagiert, was für viele als symbolisch für den komplexen und belasteten Verhältnis zwischen den beiden gesehen wird.