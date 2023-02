Jan Mainka lebt seit 1988 in Ungarn. Er berichtet über die vielen deutschen Einwanderer, die gerade in den letzten drei Jahren in Ungarn eine neue Heimat gefunden haben. Zudem geht es in diesem Gespräch um die vermeintliche Sprachbarriere, die ungarische Mentalität und Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob eine Auswanderung auch für deutsche Rentner und Familien mit Kindern empfehlenswert ist.