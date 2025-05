Ist der Merz größenwahnsinnig geworden? Jetzt Russland den deutschen Raketenkrieg erklären?

Friedrich Merz gilt bei Vielen als größter politischer Schwätzer der Neuzeit mit anschließender Rückruf-Automatik. Er hat dazu den Nachteil, Kanzler zu sein. Jetzt gibt der Mann, der großkotzig die „konventionell stärkste Armee Europas“ aufstellen will, auch noch deutsche Raketenwaffen ohne Reichweitenbegrenzung frei, die – im Fall des angekündigten „Taurus“ – nur von deutschen Soldaten programmiert werden können. Man konnotiert den Größenwahn-Sprech eines Hermann Göring und seines Kanzlers. Die redeten auch von deutscher Überlegenheit und Unbesiegbarkeit. Von den Russen wird genau verstanden werden, was der frühere Hochfinanzier Merz, sein Pariser Globalistenkollege und der Londoner notorische Weltenplünderer da einstielen.

Der Ukrainekrieg geht Deutschland mangels Bündnisverpflichtung nichts an. Wir haben uns dort eingemischt

Startet Merz hier einen grundgesetzwidrigen Raketen-Angriffskrieg gegen Russland, das uns nicht bedroht und noch nie angegriffen hat, im Gegenteil, sogar Energie und Waren an uns liefern will? Der furchtbare Merkelismus hat dafür die Bahn frei zu machen gesucht durch Streichung des Strafrechtsparagrafen 80 im Jahre 2017, der ein konkretes Strafmaß für die Angriffskriegsvorbereitung enthielt. War das damals schon weitsichtige Kriegsplanung gegen Russland? Wir haben im Ukrainekrieg nichts zu suchen. Es handelt sich hier um den Streit zweier Brudervölker mit jahrhundertelanger gemeinsamer Tradition, der von außen hineingetragen worden ist. Oder was hatten der Biden-Clan, Frau White House-Nuland und Herr Johnson in Kiew verloren?

Das „Nie wieder“ gilt auch für Merzens Großmacht- und Kriegsphantasien

Angeblich hat man in der Berliner Infantilpolitik aus der Vergangenheit „gelernt“ und ruft ständig „nie wieder“. Bei der Frage um Krieg und Frieden ist aber keinerlei Lerneffekt festzustellen. Man hat es in Deutschland schon einmal katastrophal versäumt, einem gewissenlosen Kanzler in den Arm zu fallen. Wann kommt hier endlich ein Lerneffekt?