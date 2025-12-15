Nach der Ermordung von Charlie Kirk war es Donald Trump persönlich, der dafür sorgte, dass TV-Größen und Journalisten wegen ihrer Äußerungen strafrechtlich verfolgt wurden, ihre Jobs oder Aufenthaltsgenehmigungen verloren. Nun wurden der Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau ermordet – wohl vom eigenen drogensüchtigen Sohn. Rob Reiner war ein erklärter Trump-Gegner und wünschte alle MAGA-Fans sonst wohin.

Der US-Präsident ließ es sich nicht nehmen, auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social etwas dazu zu schreiben, siehe oben. Hier die Übersetzung:

Eine sehr traurige Sache ist letzte Nacht in Hollywood passiert. Rob Reiner, ein gequälter und kämpfender, aber einst sehr talentierter Filmregisseur und Comedy-Star, ist verstorben – zusammen mit seiner Frau Michele. Berichten zufolge geschah dies aufgrund der Wut, die er bei anderen auslöste, durch seine massive, unnachgiebige und unheilbare Erkrankung an einer geistig lähmenden Krankheit, die als TRUMP-DERANGEMENT-SYNDROM bekannt ist, manchmal auch TDS genannt. Er war dafür bekannt, Menschen mit seiner rasenden Besessenheit von Präsident Donald J. Trump in den Wahnsinn zu treiben, wobei seine offenkundige Paranoia neue Höhen erreichte, als die Trump-Administration alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf und sich das Goldene Zeitalter Amerikas über uns erhob – vielleicht wie niemals zuvor. Mögen Rob und Michele in Frieden ruhen!

Ist das noch normal?