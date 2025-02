Islam-Terrorist sticht um sich: Ein Toter und mehrere Verletzte

Im elsässischen Mulhouse, Frankreich, kam es heute in der Nähe eines lokalen Marktes zu einem Messerangriff, bei dem mindestens eine Person getötet und mehrere verletzt wurden, wie Euronews berichtet. Der Verdächtige, ein 37-jähriger Algerier, der den Behörden bereits bekannt war und auf einer Terrorismus-Überwachungsliste stand, wurde von der Polizei festgenommen, so der öffentliche Ankläger.

Dieser Vorfall reiht sich in eine Reihe von Messerangriffen in Frankreich in den letzten Jahren ein, darunter ein tödlicher Angriff auf einen Lehrer in Arras im Oktober 2023 und ein weiterer in Reims im Mai 2023, was auf anhaltende Sicherheitsbedenken hinweist. Der Zeitpunkt des Angriffs fällt mit der nationalen Aufmerksamkeit für Mohamed Amra zusammen, einen Gefangenen, der Gefängniswärter tötete, und lenkt die Kritik auf die Sicherheitsmaßnahmen unter Präsident Emmanuel Macron.