IranProtests: Immer mehr Städte schließen sich den Demonstranten an

Pausenlos berichtet Shayan X von den Protesten im Iran. Gestern hatte das Regime zeitweise das Internet blockiert, doch der Widerstand weitet sich immer mehr aus. In mehreren Städten haben die Demonstranten die Oberhand gewonnen und die Sicherheitskräfte sollen sich teilweise mit dem Volk solidarisiert haben.

In Bandar Abbas, im Süden Irans an der Küste des Persischen Golfs, sind soeben Proteste gegen das islamistische Regime und für Reza Shah und Pahlavi ausgebrochen. Diese Proteste stehen im Zeichen des landesweiten Aufstands gegen das Regime und für den Präsidenten Shah. Teilt dies bitte fleißig, die Mainstream-Medien berichten zu wenig. Werdet zur Stimme des iranischen Volkes!

Es gibt auch Berichte, dass erneut auf Demonstranten geschossen worden sei. Es soll mehrere Todesopfer geben.

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis das Terrorregime fällt.