Zeitenwende im Iran. Die Proteste gegen das islamische Terrorregime haben das ganze Land erfasst. Wieder hat die Staatsführung das Internet gekappt. Die Lage ist unübersichtlich, vor allem aus Teheran werden immer größer werden Menschenmassen gemeldet, die „Tod dem Diktator rufen“ und die Rückkehr des Schah-Sohns Reza Pahlevi fordern.

Donald Trump hat unterdessen erneut mit Militärschlägen gedroht, aus Großbritannien wurden entsprechende Truppenbewegungen der US-Streitkräfte gemeldet.

Ob auch des „religiöse Oberhaupt“ Ayatollah Chamenei das Land verlassen hat, ist zur Stunde nicht bekannt. Es kann aber nicht mehr lange dauern, bis das Regime endgültig für beendet erklärt wird. Lange lebe King Reza Pahlevi heißt es in den sozialen Netzwerken.