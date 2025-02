DIE ZEHN-PUNKTE-WAHLEMPFEHLUNG DES NERO REDIVIVUS ZUR BUNDESTAGSWAHL MMXXV

WARUM ICH AFD WÄHLE:

01 – ICH WÄHLE AFD, WEIL ES HÖCHSTE ZEIT FÜR EINEN POLITIKWECHSEL IN DEUTSCHLAND IST.

02 – ICH WÄHLE AFD, WEIL ICH MIR NICHT DAS LEBEN „SCHÖNTRINKEN“, SONDERN EIN GESUNDES UND SCHÖNES LEBEN IN EINEM GLÜCKLICHEN UND GESUNDEN LAND HABEN WILL.

03 – ICH WÄHLE AFD, WEIL ICH NICHT WILL, DASS UNSER SCHÖNES DEUTSCHLAND VON HOCHDOTIERTEN INKOMPETENTEN SCHARLATANEN ZERSTÖRT WIRD.

04 – ICH WÄHLE AFD, WEIL ICH MIR EINE WEITAUS FREIHEITLICHERE REPUBLIK WÜNSCHE, IN WELCHER NIEMAND FÜR SEINE ÖFFENTLICH BEKUNDETE FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG MIT ZENSUR ODER HAFT BEDROHT UND VERFOLGT WERDEN KANN UND IN WELCHER DIE BÜROKRATIE AN DIE „WURZEL GEHEND“ – ALSO „RADIKAL“! – ABGEBAUT SOWIE GLEICHERMASSEN AUF DEM WEGE DIESER „KETTENSÄGEN-PROZEDUR“ (À LA JAVIER MILEI) DIE OBRIGKEITSSTAATLICH ANGEORDNETE STEUERLAST AUF DAS „LIBERTÄR-MINARCHISTISCHE“ MINIMUM EINES „ANARCHO-KAPITALISTISCHEN MINIMALSTAATES“ REDUZIERT WIRD: STEUERN SIND ZWANGSABGABEN – STEUERN SIND RAUB!

05 – ICH WÄHLE AFD, WEIL ICH EINE WOCHE VOR DER BUNDESTAGSWAHL MEINE VIERTELJÄHRLICHE GEZ-ZWANGSABGABE FÜR DEN ÖFFENTLICH-RESTLICHEN SCHUNDFUNK ENTRICHTEN MUSS UND DIESE UNBERECHTIGTE ZUSATZSTEUER NUR DURCH EINE VON DER AFD INITIIERTE VOLKSABSTIMMUNG ABGESCHAFFT WERDEN KANN: STEUERN SIND ZWANGSABGABEN – STEUERN SIND RAUB!

6 – ICH WÄHLE AFD, WEIL ICH EINEN MONAT VOR DER BUNDESTAGSWAHL MEINEN NEUEN GRUNDSTEUERBESCHEID ERHALTEN HABE, DER EINE BIS ZU VIERHUNDERTPROZENTIGE (!) STEUERERHÖHUNG VORSIEHT UND DER AUF JENER MONSTRÖSEN NEUBERECHNUNG DER GRUNDSTEUER BERUHT, DIE BEREITS VOR FÜNF JAHREN DURCH DEN VORMALIGEN FINANZMINISTER OLAF SCHOLZ IN DIE WEGE GELEITET WURDE: STEUERN SIND ZWANGSABGABEN – STEUERN SIND RAUB!

07 – ICH WÄHLE AFD, WEIL ICH AUS DEM UMFELD SÄMTLICHER KARTELLPARTEIEN VON POLITIKERN REGIERT WERDE, DIE „RESPEKT FÜR EUCH“ (OLAF SCHOLZ) NUR IN WAHLKAMPFZEITEN BEKUNDEN UND DIE DAS VOLK NICHT VERTRETEN, SONDERN FÜR IHRE MITMENSCHEN LEDIGLICH ARROGANTE VERACHTUNG ÜBRIG HABEN: „ONLY THE AFD CAN SAVE GERMANY.“ (ELON MUSK)

08 – ICH WÄHLE AFD, WEIL DIE AFD „THE SEXIEST PARTY IN GERMANY“ (!) IST UND ICH MIT MEINER STIMME IN INNEN-, AUSSEN- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK DIE DRINGEND NOTWENDIGE „RECONQUISTA-WENDE“ EINER AUTHENTISCHEN WIEDERANEIGNUNG DES EIGENEN LANDES IM EIGENEN LAND UNTERSTÜTZE.

09 – ICH WÄHLE AFD, DAMIT DER PSEUDO-INTELLEKTUELLEN ROTWEIN-VERNISSAGE- UND CHAMPAGNER-ELITE IHRE HOCHDOTIERTE „KUNST-, KULTUR- UND FILMFÖRDERUNG“ SOFORT GESTRICHEN WIRD UND WIR ALLE GEMEINSAM UNSER SCHÖNES DEUTSCHLAND GESELLSCHAFTS- UND FINANZPOLITISCH SOWIE WIRTSCHAFTS- UND KULTURPOLITISCH IN EINEM EINER WAHRHAFTIGEN „NEUEN RECONQUISTA“ GLEICHENDEN REVOLUTIONÄREN KULTURKAMPF WIEDER „VOM KOPF AUF DIE BEINE“ STELLEN.

10 – ICH WÄHLE AFD, DAMIT WIR UNS ALLE GEMEINSAM AN UNSEREN LANDESGRENZEN UND IM LANDESINNEREN ENDLICH DIE KONTROLLE ÜBER UNSER SCHÖNES LAND ZURÜCKHOLEN UND AUCH IN ZUKUNFT NOCH STOLZ SAGEN KÖNNEN:

„WIR SIND DAS VOLK!“

Nero Redivivus zur Bundestagswahl MMXXV