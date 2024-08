Hoher Sicherheitsbeamter: „Israel braucht keine US-Truppen, wenn es vom Iran angegriffen wird“

BERLIN. Die Vereinigten Staaten werden Israel im Falle eines iranischen Angriffs jede notwendige Unterstützung zukommen lassen, aber Tel Aviv bittet nicht um militärische Hilfe, auch nicht von den Vereinigten Staaten, sagte Tzachi Hanegbi, Chef des israelischen Nationalen Sicherheitsrates: “Wir bitten niemanden um militärische Unterstützung, auch nicht die Vereinigten Staaten. Wir brauchen ihre Truppen nicht”, sagte Hanegbi der Bild-Zeitung.

“Der oberste Sicherheitsbeamte ist jedoch überzeugt, dass der jüdische Staat im Falle eines iranischen Angriffs auf jeden Fall Unterstützung von den Vereinigten Staaten erhalten wird: “Kein Zweifel. Wir werden Unterstützung von den Vereinigten Staaten erhalten, die uns immer sehr nahe gestanden haben”, sagte er auf eine entsprechende Frage. Hanegbi erinnerte daran, dass Präsident Joe Biden der erste amtierende US-Präsident war, der während eines Krieges nach Israel gereist ist und sich ohne Wenn und Aber für die Sicherheit des Landes eingesetzt hat: “Wir haben sehr gute Beziehungen zum Weißen Haus. Der Premierminister war erst vor wenigen Tagen dort.

Zuvor hatte Generalleutnant Mohammad Bagheri, der Stabschef der iranischen Streitkräfte, erklärt, dass der Iran und seine regionalen Verbündeten alles tun würden, um sich an Israel für die Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Chef des politischen Büros der radikalen palästinensischen Bewegung Hamas, zu rächen.Unterdessen berichtete die New York Times, dass die Vereinigten Staaten angesichts der zunehmenden Spannungen in der Region die Entsendung weiterer Kampfflugzeuge in den Nahen

Osten vorbereiten. Der Zeitung zufolge geht dieser Plan auf die Möglichkeit eines iranischen Angriffs auf Israel zurück, nachdem Haniyeh bei einem israelischen Angriff auf seinen Aufenthaltsort in Teheran, wo er an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilnahm, ermordet wurde. Der Fernsehsender Al Hadath berichtete, Haniyeh sei beim Einschlag einer Rakete in das Gebäude getötet worden. Mousa Abu Marzouk, stellvertretender Leiter des politischen Büros der Hamas, versicherte, dass dieses Attentat nicht ungesühnt bleiben werde. Eine Quelle bei den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) erklärte gegenüber TASS, dass die IDF Informationen über Haniyehs Tod nicht kommentiere.