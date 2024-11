in

Entgegen der gestrigen Medienberichterstattung, die AfD-Politiker Björn Höcke als spekulativ und teilweise falsch bezeichnet, wird er nicht in den Bundestag wechseln. Obwohl er die Notwendigkeit sieht, deutsche Standpunkte im Bundestag zu vertreten, insbesondere gegen die Kriegshetze und für eine schnelle Beendigung des Ukraine-Krieges, bleibt er in Thüringen.

Die Thüringer hätten die AfD zur stärksten Kraft gewählt, was zu einem AfD-Verhinderungsbündnis der anderen Parteien geführt habe. Ein Wechsel nach Berlin würde fälschlicherweise den Eindruck erwecken, er gäbe den Freistaat Thüringen auf. Im Gegenteil sieht Höcke die AfD Thüringen als starke Opposition, die die Widersprüche der linken Koalition aufzeigen und die Interessen der Bürger vertreten wird. Er bekräftigt sein Engagement für Thüringen und seine Partei und betont, dass er seinen politischen Weg in Thüringen fortsetzen will.