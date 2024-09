Hochrechnung: FPÖ gewinnt #Wahl2024

in

Wien. Das Ergebnis ist noch nicht fix, doch die FPÖ steht als klarer Sieger fest und kann damit auch den Wählerauftrag für sich beanspruchen. Aber damit ist die Kanzlerschaft noch längst nicht sicher. Trotz des historischen Ergebnisses kommt es darauf an, wer mit wem irgendwie kann und ob die ÖVP am Ende lieber auf Nehammer verzichtet und entgegen allen Sagern Kickl als Kanzler akzeptiert. Möglich ist derzeit aber wohl eher eine Koalition aus ÖVP und SPÖ plus Grüne.

Damit wäre die FPÖ weiter in der Opposition und der erste Platz leider nur ein Trostpreis.

Hier: Alle Daten zur Nationalratswahl 2024: Ergebnisse Bund, Länder, Bezirke und Gemeinden, Koalitionsrechner und Wählerströme