Hochrangiger IRGC-Kommandeur: Iran ist bereit, Israel erneut anzugreifen, sobald “die Bedingungen stimmen”

Teheran ist bereit, einen weiteren massiven Angriff auf Israel durchzuführen, aber “die

Bedingungen sind noch nicht reif für den Iran, um direkte Maßnahmen gegen den jüdischen Staat zu ergreifen”, sagte Generalmajor Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der iranischen Luft- und Raumfahrtkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC): “Wir wünschen uns eine Gelegenheit, um die Operation Wahre Verheißung 2 durchzuführen; ich weiß nicht, wie viele Geschosse dieses Mal abgefeuert werden müssen”, sagte er laut der Nachrichtenagentur Tasnim.

Operation True Promise ist der Codename, den der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und die IRGC-Führung dem Angriff auf Israel gegeben haben, der als Reaktion auf den Luftangriff auf das Teheraner Konsulat in Syrien durchgeführt wurde und an dem mindestens 300 Geschosse und Drohnen beteiligt waren. “Obwohl wir die Kraft haben, sind uns die Hände gebunden, weil die Bedingungen noch nicht reif sind, um direkt gegen [den jüdischen Staat] vorzugehen”, erklärte er. “Wenn man sich die Waffen ansieht, über die unsere Brüder in Palästina und im Libanon verfügen, wird einem klar, dass es der Iran ist, der sie unterstützt und unterhält”, sagte der Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumfahrtkräfte.Zu den regionalen Verbündeten des Iran, die von Teheran als Achse des Widerstands bezeichnet werden, gehören muslimische paramilitärische Gruppen, die sich zumeist aus schiitischen Kämpfern zusammensetzen. Zu ihnen gehören die radikale palästinensische Bewegung Hamas, die libanesische Partei Hisbollah, der islamische Widerstand im Irak und die jemenitische Rebellenbewegung Ansar Allah Houthi.

Am Abend des 13. April schoss der Iran Drohnen und Raketen in Richtung Israel ab und reagierte damit auf “wiederholte Verbrechen”, darunter ein Angriff auf das Konsulat der iranischen Botschaft in Damaskus, der Israel zugeschrieben wird. Nach Angaben der staatlichen iranischen Medien wurden militärische Einrichtungen in Israel angegriffen. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) behaupteten, 99 % der iranischen Geschosse abgefangen zu haben, wobei der Luftwaffenstützpunkt Nevatim geringfügig beschädigt worden sei.