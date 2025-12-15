Screenshot YT

Hitlergruß: Anklage gegen Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf (AfD) erhoben

Redaktion

Gegen einen mittlerweile 60-jährigen Bundestagsabgeordneten der Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen vor dem Amtsgericht Tiergarten erhoben. So heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Unseren Informationen nach handelt es sich dabei um Matthias Moosdorf, der u.a. wegen „Russlandnähe“ und einer angenommen Honorarprofessur in Russland auch innerhalb seiner Partei in die Kritik geraten war.

Weiter heißt es: Der Beschuldigte soll am 22. Juni 2023 während einer laufenden Sitzung des Deutschen Bundestages einen Parteikollegen im Bereich der Garderobe am Zugang Ost zum Reichstagsgebäude mit einem “Hackenschlag“ und dem sogenannten „Hitlergruß“ begrüßt haben. Dem Angeschuldigten soll dabei bewusst gewesen sein, dass die Grußform der verbotenen nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei für andere im Eingangsbereich wahrnehmbar gewesen sein soll. Der Deutsche Bundestag hatte im Oktober 2025 die Immunität des Abgeordneten aufgehoben.

Kommentare

2 Antworten zu „Hitlergruß: Anklage gegen Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf (AfD) erhoben“

  1. Avatar von Nero Redivivus
    Nero Redivivus

    Wie kann man einen Untoten grüßen?

    Antworten
  2. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Wer genau hat denn für die Immunität des Mannes in Berlin, Bundestag gestimmt? Das Volk war es sicher nicht.Ja, Fragen über Fragen… Und da Draußen tobt Gewalt und Klinge 🗡️🗡️🗡️🔨

    Antworten

