Hier gibt es die Epstein-Akten!

Im Zuge der schrittweisen Freigabe der Epstein-Akten sind zahlreiche Originaldokumente heute öffentlich zugänglich. Dazu zählen Gerichtsunterlagen, Zeugenaussagen, Fluglisten, Adressbücher sowie interne Ermittlungsdokumente. Ein Teil dieser Materialien ist geschwärzt, insbesondere zum Schutz von Opfern und unbeteiligten Dritten. Dennoch ermöglichen die Akten einen tiefen Einblick in Netzwerke, Abläufe und den juristischen Umgang mit dem Fall Jeffrey Epstein und seinem Umfeld.

Die nachfolgenden Quellen gelten (Stand Dezember 2025) als die wichtigsten und verlässlichsten Anlaufstellen, um diese Dokumente selbst einzusehen, herunterzuladen und – teils – im Volltext zu durchsuchen: