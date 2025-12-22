Hier gibt es die Epstein-Akten!

Im Zuge der schrittweisen Freigabe der Epstein-Akten sind zahlreiche Originaldokumente heute öffentlich zugänglich. Dazu zählen Gerichtsunterlagen, Zeugenaussagen, Fluglisten, Adressbücher sowie interne Ermittlungsdokumente. Ein Teil dieser Materialien ist geschwärzt, insbesondere zum Schutz von Opfern und unbeteiligten Dritten. Dennoch ermöglichen die Akten einen tiefen Einblick in Netzwerke, Abläufe und den juristischen Umgang mit dem Fall Jeffrey Epstein und seinem Umfeld.
Die nachfolgenden Quellen gelten (Stand Dezember 2025) als die wichtigsten und verlässlichsten Anlaufstellen, um diese Dokumente selbst einzusehen, herunterzuladen und – teils – im Volltext zu durchsuchen:
- Offizielle DOJ-Website (neueste und umfangreichste Freigabe): Das US-Justizministerium hat im Dezember 2025 Tausende von Dokumenten (darunter Gerichtsakten, Fotos, Fluglisten und Grand-Jury-Materialien) in einer „Epstein Library“ veröffentlicht. Viele sind geschwärzt, um Opfer zu schützen. Direkt einsehbar und herunterladbar unter: https://www.justice.gov/epstein
- CourtListener (kostenloser Zugang zu Gerichtsdokumenten): Hier findest du die vollständigen Dockets und viele unsealed Dokumente aus dem Giuffre-vs.-Maxwell-Prozess (freigegeben seit 2024).
- Giuffre v. Maxwell: https://www.courtlistener.com/docket/4355835/giuffre-v-maxwell/
- United States v. Maxwell (Strafverfahren): https://www.courtlistener.com/docket/17318376/united-states-v-maxwell/ Die Seite ist kostenlos, aber bei hohem Traffic kann sie überlastet sein.
- DocumentCloud (Archiv mit durchsuchbaren PDFs): Viele der freigegebenen Dokumente sind hier hochgeladen und textdurchsuchbar, z. B.:
- Unsealed Epstein court papers (943 Seiten aus 2024): https://www.documentcloud.org/documents/24253264-epstein-documents-943-pages
- Weitere Batches und Black Books: Suche auf documentcloud.org nach „Epstein“.
