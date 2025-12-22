Hier gibt es die Epstein-Akten!

|

Netzreporter

|

Im Zuge der schrittweisen Freigabe der Epstein-Akten sind zahlreiche Originaldokumente heute öffentlich zugänglich. Dazu zählen Gerichtsunterlagen, Zeugenaussagen, Fluglisten, Adressbücher sowie interne Ermittlungsdokumente. Ein Teil dieser Materialien ist geschwärzt, insbesondere zum Schutz von Opfern und unbeteiligten Dritten. Dennoch ermöglichen die Akten einen tiefen Einblick in Netzwerke, Abläufe und den juristischen Umgang mit dem Fall Jeffrey Epstein und seinem Umfeld.

Die nachfolgenden Quellen gelten (Stand Dezember 2025) als die wichtigsten und verlässlichsten Anlaufstellen, um diese Dokumente selbst einzusehen, herunterzuladen und – teils – im Volltext zu durchsuchen:

  1. Offizielle DOJ-Website (neueste und umfangreichste Freigabe): Das US-Justizministerium hat im Dezember 2025 Tausende von Dokumenten (darunter Gerichtsakten, Fotos, Fluglisten und Grand-Jury-Materialien) in einer „Epstein Library“ veröffentlicht. Viele sind geschwärzt, um Opfer zu schützen. Direkt einsehbar und herunterladbar unter: https://www.justice.gov/epstein
  2. CourtListener (kostenloser Zugang zu Gerichtsdokumenten): Hier findest du die vollständigen Dockets und viele unsealed Dokumente aus dem Giuffre-vs.-Maxwell-Prozess (freigegeben seit 2024).
  3. DocumentCloud (Archiv mit durchsuchbaren PDFs): Viele der freigegebenen Dokumente sind hier hochgeladen und textdurchsuchbar, z. B.:
Avatar-Foto

Netzreporter

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

Werbeanzeigen

Meistgelesen

Was erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitetWas erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitet
Freiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer PendlerFreiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer Pendler
Ukrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kannUkrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kann

Beiträge per Email abonnieren

Folgen auf

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weihnachtsaktion!

Helfen Sie uns, weiter unabhängig zu berichten. Jeder Beitrag zählt!

Jetzt unterstützen